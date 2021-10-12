Кулибали возмущен, что Менди не номинировали на "Золотой мяч"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали выразил свое недовольство по поводу того, что голкипер "Челси" Эдуар Менди не был номинирован на "Золотой мяч".

Менди очень ярко провел свой дебютный сезон за "Челси", утвердившись первым номером и сделав большой вклад в победу "синих" в Лиге Чемпионов.



Однако журнал France Football не включил партнера Кулибали по сборной Сенегала в число номинантов на "Золотой мяч", и Калиду чует здесь признаки расизма.



"Это настоящий позор, что Эду не оказалось в списке. Он первый африканский голкипер, выигравший Лигу Чемпионов".



"Мы должны продолжать трудиться и двигаться впереди. Чтобы нас оценили по достоинству, нам нужно сделать вдвое больше, нежели некоторым другим".



"Эду — очень позитивный человек. Мы разговаривали с ним об этом. Он продолжит сражаться. На мой взгляд, он заслуживает быть среди этих 30 игроков", — цитирует Кулибали Daily Express.