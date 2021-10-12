"Юнайтед" потерял Варана на "несколько недель"
"Манчестер Юнайтед" сообщил подробности травмы защитника Рафаэля Варана, который теперь пропустит "несколько недель".
Эта беда приключилась с Вараном во время матча сборной Франции против Испании в финале Лиги Наций в минувшее воскресенье.
Оказывается, Рафаэль получил травму паховых мышц, что было подтверждено медицинским штабом "Юнайтед" по возвращении 28-летнего защитника в клуб.
В коротком заявлении, опубликованном "красными дьяволами", говорится, что срок восстановления Варана будет исчисляться неделями.
Добавим, в ближайшие недели "Юнайтед" предстоит сыграть против "Лестера", "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". При этом Харри Магуайр тоже травмирован.
12.10.2021 20:00
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