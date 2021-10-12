Саутгейт обсудит новый контракт в ближайшие недели

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что обсудит новый контракт с FA в ближайшие недели.

О готовности предложить Саутгейту новый контракт исполнительный директор Ассоциации Марк Баллингем говорил еще минувшим летом.



И хотя Гарет решил отложить переговоры, он открыт к новой сделке, которая позволит ему продлить свое пребывание у руля национальной команды за пределы ЧМ-2022.



"В прошлом месяце я сказал, что попросил отложить переговоры на осень. Я просто хотел сосредоточиться на этих матчах и дать себе время, чтобы принять правильное решение".



"И я верен себе. Поле такого турнира, как Евро, было много эмоций и много усталости. Я хочу быть уверенным, что поступаю правильно и по правильным причинам. Мы с радостью отложили этот вопрос, и я ценю это".



"Я правда чувствовал, что наш приоритет — вывести сборную на Чемпионат Мира. Контрактом мы сможем заняться в ближайшие недели", — цитирует Саутгейта Evening Standard.