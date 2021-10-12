Жота возвращается в "Ливерпуль" с мышечной травмой
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота досрочно покинул расположение сборной Португалии из-за мышечной травмы.
24-летний Жота не принимал участия в победном для португальцев товарищеском матче против сборной Катара в минувший уикенд (3:0)
Проведя несколько дней под наблюдением медиков, теперь Жота возвращается в свой клуб. Таким образом, Диогу не сыграет против Люксембурга в рамках отбора к ЧМ-2022 во вторник вечером.
Теперь "Ливерпулю" предстоит оценить состояние Жоты в преддверии матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" в ближайшую субботу, сообщает Evening Standard.
Добавим, что Жота забил три гола в этом сезоне и выходил в стартовом на все шесть последних матчей "Ливерпуля".
12.10.2021 18:00
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Жота возвращается в "Ливерпуль" с травмой Жопы.
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