Жота возвращается в "Ливерпуль" с мышечной травмой

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота досрочно покинул расположение сборной Португалии из-за мышечной травмы.

24-летний Жота не принимал участия в победном для португальцев товарищеском матче против сборной Катара в минувший уикенд (3:0)



Проведя несколько дней под наблюдением медиков, теперь Жота возвращается в свой клуб. Таким образом, Диогу не сыграет против Люксембурга в рамках отбора к ЧМ-2022 во вторник вечером.



Теперь "Ливерпулю" предстоит оценить состояние Жоты в преддверии матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" в ближайшую субботу, сообщает Evening Standard.



Добавим, что Жота забил три гола в этом сезоне и выходил в стартовом на все шесть последних матчей "Ливерпуля".