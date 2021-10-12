Жота возвращается в "Ливерпуль" с мышечной травмой

Диогу Жота Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота досрочно покинул расположение сборной Португалии из-за мышечной травмы.

24-летний Жота не принимал участия в победном для португальцев товарищеском матче против сборной Катара в минувший уикенд (3:0)

Проведя несколько дней под наблюдением медиков, теперь Жота возвращается в свой клуб. Таким образом, Диогу не сыграет против Люксембурга в рамках отбора к ЧМ-2022 во вторник вечером.

Теперь "Ливерпулю" предстоит оценить состояние Жоты в преддверии матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" в ближайшую субботу, сообщает Evening Standard.

Добавим, что Жота забил три гола в этом сезоне и выходил в стартовом на все шесть последних матчей "Ливерпуля".


Метки Жота, Ливерпуль, сборная Португалии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 12.10.2021 18:23 # true-manc
    порвали анус портовой малышке, хихихи

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  2. superglor 12.10.2021 18:12 # superglor
    Жота возвращается в "Ливерпуль" с травмой Жопы.

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