Президент "Севильи": "Не продали Кунде в "Челси" из-за амбиций"

Президент "Севильи" Хосе Кастро заявил, что его клуб мог бы выйти на прибыльный уровень, если бы согласился продать защитника Жюля Кунде в "Челси".

Минувшим летом "Челси" предложил 50 миллионов евро (42.5 млн. фунтов) за Кунде, однако "Севилья" ответила отказом.



По словам Кастро, он поступил таким образом, потому что у "Севильи" есть спортивные амбиции.



"У нас вторая самая большая зарплатная ведомость в лиге. От пандемии никуда не деться, и это неизбежно, что в этом году у нас отрицательный финансовый результат".



"Мы ничего не заработали с продаж сезонных абонементов, билетов на матчи или баров. Маркетинговые и телевизионные доходы пострадали".



"Тем не менее, приняв предложение "Челси" в 50 миллионов евро, мы ликвидировали бы дефицит. Это говорит о силе нашего клуба".



"Я не знаю, как много команд в Испании ответили бы "нет" на предложение "Челси" в 50 миллионов евро и сохранили бы этот дефицит, учитывая то, что весь наш состав стоит 400 миллионов евро".



Этот дефицит вызван пандемией, но также желанием создать сильную команду, не устраивая распродажу игроков".



"Это называется амбиции. Иногда из-за амбиций у тебя возникает дефицит. Это нормально", — сообщил Кастро Diario de Sevilla.