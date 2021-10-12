Лэмпард — фаворит на замену Брюсу в "Ньюкасле"

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард имеет наивысшие шансы занять место Стива Брюса в "Ньюкасле".

Накануне встретившись с Амандой Стейвли, представляющей новых владельцев "Ньюкасла", Брюс избежал немедленной экзекуции.



Как сообщает Sky Sports, Стив провел тренировку "сорок" и во вторник, однако по-прежнему ожидается, что клуб его уволит на текущей неделе.



По информации The Sun, новые владельцы "Ньюкасла" рассматривают несколько вариантов на замену Брюсу, но во главе их шорт-листа находится Лэмпард, несмотря на то, что фаворитом букмекеров называется Люсьен Фавр.



Фрэнк отдыхает с января, когда он был уволен из "Челси", но полон желания вернуться к тренерской работе.



Впрочем, даже если Лэмпард успешно пройдет собеседование, ожидается, что "сороками" в воскресном матче против "Тоттенхэма" все равно будет командовать Грэм Джонс, член штаба Брюса.