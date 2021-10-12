Лэмпард — фаворит на замену Брюсу в "Ньюкасле"
Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард имеет наивысшие шансы занять место Стива Брюса в "Ньюкасле".
Накануне встретившись с Амандой Стейвли, представляющей новых владельцев "Ньюкасла", Брюс избежал немедленной экзекуции.
Как сообщает Sky Sports, Стив провел тренировку "сорок" и во вторник, однако по-прежнему ожидается, что клуб его уволит на текущей неделе.
По информации The Sun, новые владельцы "Ньюкасла" рассматривают несколько вариантов на замену Брюсу, но во главе их шорт-листа находится Лэмпард, несмотря на то, что фаворитом букмекеров называется Люсьен Фавр.
Фрэнк отдыхает с января, когда он был уволен из "Челси", но полон желания вернуться к тренерской работе.
Впрочем, даже если Лэмпард успешно пройдет собеседование, ожидается, что "сороками" в воскресном матче против "Тоттенхэма" все равно будет командовать Грэм Джонс, член штаба Брюса.
12.10.2021 16:00
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Последние комментарии:
я говорил)))
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Будет уволен к зиму
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Ни он ни Стиви туда не пойдут так как понимают что будут уволены через сезон -два открыв дорогу более знаменитому и опытному топ тренеру. Зачем портить своё резюме? Тем более Лэмпарду?
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крутое же тогда будет у лэмпарда резюме, уволен из двух богатых клубов тк не давал результатов
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Так себе вариант. Уж лучше Венгера поставить
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