Лэмпард — фаворит на замену Брюсу в "Ньюкасле"

Фрэнк Лэмпард Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард имеет наивысшие шансы занять место Стива Брюса в "Ньюкасле".

Накануне встретившись с Амандой Стейвли, представляющей новых владельцев "Ньюкасла", Брюс избежал немедленной экзекуции.

Как сообщает Sky Sports, Стив провел тренировку "сорок" и во вторник, однако по-прежнему ожидается, что клуб его уволит на текущей неделе.

По информации The Sun, новые владельцы "Ньюкасла" рассматривают несколько вариантов на замену Брюсу, но во главе их шорт-листа находится Лэмпард, несмотря на то, что фаворитом букмекеров называется Люсьен Фавр.

Фрэнк отдыхает с января, когда он был уволен из "Челси", но полон желания вернуться к тренерской работе.

Впрочем, даже если Лэмпард успешно пройдет собеседование, ожидается, что "сороками" в воскресном матче против "Тоттенхэма" все равно будет командовать Грэм Джонс, член штаба Брюса.


Метки Брюс, Лэмпард, Ньюкасл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 12.10.2021 16:54 # bezviz
    я говорил)))

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  2. chr1s8rown 12.10.2021 16:32 # chr1s8rown
    Будет уволен к зиму

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  3. frisby 12.10.2021 16:25 # frisby
    Ни он ни Стиви туда не пойдут так как понимают что будут уволены через сезон -два открыв дорогу более знаменитому и опытному топ тренеру. Зачем портить своё резюме? Тем более Лэмпарду?

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  4. superperez101 12.10.2021 16:09 # superperez101
    крутое же тогда будет у лэмпарда резюме, уволен из двух богатых клубов тк не давал результатов

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  5. recyjoed 12.10.2021 16:02 # recyjoed
    Так себе вариант. Уж лучше Венгера поставить

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