Серхио Ромеро перешел в "Венецию"
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро обрел новый клуб, присоединившись свободным агентом к итальянской "Венеции".
Шесть предыдущих сезонов Ромеро провел в "Юнайтед", где исполнял роль резервного голкипера. За это время Серхио принял участие в 61 матче, 39 раз сохранив свои ворота на замке и выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии, Лигу Европы и Кубок Лиги.
Ромеро порывался покинуть "Юнайтед" еще в прошлом году, когда на "Олд Траффорд" вернулся Дин Хендерсон, однако "дьяволы" заблокировали переход Серхио в "Эвертон".
Дождавшись истечения своего контракта с "Юнайтед" минувшим летом, сейчас 34-летний аргентинец, наконец, нашел пристанище, перебравшись в "Венецию", занимающую 17-е место в Серии А.
Добавим, свой последний официальный матч Ромеро сыграл еще в августе 2020 против "Копенгагена" в четвертьфинале Лиги Европы.
12.10.2021 15:00
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