Жиру считает "Ньюкасл" хорошим вариантом для Лэмпарда

Нападающий "Милана" Оливье Жиру считает, что "Ньюкасл" стал бы хорошим вариантом для его бывшего наставника по "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Уволенный из "Челси" в январе Лэмпард называется одним из кандидатов на замену главному тренеру "Ньюкасла" Стиву Брюсу.



По мнению Жиру, Фрэнку определенно стоит согласиться, если новые владельцы "сорок" предложат ему эту работу.



"Я немного разговаривал с ним в прошлом году. Думаю, он ищет хороший вариант, чтобы возобновить тренерскую карьеру. "Ньюкасл" — это определенно хорошая возможность для него".



"Думаю, "Ньюкасл" — большая команда из Премьер-Лиги, и это было бы хорошее испытание для него, чтобы реабилитироваться и показать свой класс", — сообщил Жиру talkSPORT.