Жиру считает "Ньюкасл" хорошим вариантом для Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард и Оливье Жиру Нападающий "Милана" Оливье Жиру считает, что "Ньюкасл" стал бы хорошим вариантом для его бывшего наставника по "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Уволенный из "Челси" в январе Лэмпард называется одним из кандидатов на замену главному тренеру "Ньюкасла" Стиву Брюсу.

По мнению Жиру, Фрэнку определенно стоит согласиться, если новые владельцы "сорок" предложат ему эту работу.

"Я немного разговаривал с ним в прошлом году. Думаю, он ищет хороший вариант, чтобы возобновить тренерскую карьеру. "Ньюкасл" — это определенно хорошая возможность для него".

"Думаю, "Ньюкасл" — большая команда из Премьер-Лиги, и это было бы хорошее испытание для него, чтобы реабилитироваться и показать свой класс", — сообщил Жиру talkSPORT.


Метки Жиру, Лэмпард, Ньюкасл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 507

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chop 12.10.2021 14:34 # chop
    Толстый Лэмпс в одном топе обосрался, та же участь будет и в Нукасле.

    (ответить)

  2. sausage 12.10.2021 14:28 # sausage
    Ну для Лэмпарда это конечно был бы хороший вариант, а вот для Ньюкасла вряд ли.

    (ответить)

  3. vyrentz 12.10.2021 14:26 # vyrentz
    Лэмпард считает Жиру плохим вариантом для "Ньюкасла"

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: