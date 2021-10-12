Сэвидж: "Салах — лучший игрок в мире прямо сейчас"

Бывший полузащитник "Лестера", "Блэкберна", "Дерби" и сборной Уэльса Робби Сэвидж считает, что в своей текущей форме нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах является лучшим игроком в мире.

Салах великолепно начал новый сезон, забив девять голов и отдав три результативные передачи в девяти матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.



По словам Сэвиджа, в данный момент он не променял бы 29-летнего египтянина ни на кого другого, даже на Криштиану Роналду или Лионеля Месси.



"Мо Салах — лучший игрок в мире прямо сейчас. Поставил бы я его выше Месси и Роналду? Да. Выше Мбаппе? Да. Выше Неймара? Да".



"Если бы я определял состав команды впереди, то прямо сейчас Мо Салах был бы моим первым выбором. Я бы сказал, что прямо сейчас он является лучшим игроком в мире в плане созидательной игры, результативных передач", — цитирует Сэвиджа Liverpool Echo.