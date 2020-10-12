Стерлинг не готов заключить новый контракт, пока не получит гарантий от Гвардиолы
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг хочет ясности насчет своего места в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы, прежде чем возобновит переговоры о новом контракте.
Стерлинг перестал быть твердым игроком стартового состава "Сити" еще в прошлом сезоне, а в новой кампании ситуация, как кажется, только ухудшилась для Рахима.
Стерлинг выходил в старте лишь на два из семи матчей "горожан" в новом сезоне Премьер-Лиги и только один — 0:0 против "Саутгемптона" — сыграл полностью.
Ситуация с игровым временем Стерлинга выступает серьезной помехой к продлению Рахимом контракта, истекающего в конце следующего сезона.
Как сообщает Daily Mirror, прямо сейчас Стерлинг не готов заключить новую сделку. 26-летний англичанин отчаянно хочет играть больше и требует соответствующих гарантий от Гвардиолы.
Согласно слухам, за развитием событий внимательно наблюдают "Барселона" и "Арсенал".
12.10.2021 12:00
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Последние комментарии:
в Ньюкасл самое то
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Вали на хуй!!!
КОРОЛИ!!!
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Один нищеброды - Барселона, другие - максимум середняк лиги, о каком наблюдении может идти речь? Ну разве что по ТВ могут наблюдать, но не у себя в составе.
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КОРОЛИ!!!
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