Стерлинг не готов заключить новый контракт, пока не получит гарантий от Гвардиолы

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг хочет ясности насчет своего места в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы, прежде чем возобновит переговоры о новом контракте.

Стерлинг перестал быть твердым игроком стартового состава "Сити" еще в прошлом сезоне, а в новой кампании ситуация, как кажется, только ухудшилась для Рахима.



Стерлинг выходил в старте лишь на два из семи матчей "горожан" в новом сезоне Премьер-Лиги и только один — 0:0 против "Саутгемптона" — сыграл полностью.



Ситуация с игровым временем Стерлинга выступает серьезной помехой к продлению Рахимом контракта, истекающего в конце следующего сезона.



Как сообщает Daily Mirror, прямо сейчас Стерлинг не готов заключить новую сделку. 26-летний англичанин отчаянно хочет играть больше и требует соответствующих гарантий от Гвардиолы.



Согласно слухам, за развитием событий внимательно наблюдают "Барселона" и "Арсенал".