Стерлинг не готов заключить новый контракт, пока не получит гарантий от Гвардиолы

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг хочет ясности насчет своего места в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы, прежде чем возобновит переговоры о новом контракте.

Стерлинг перестал быть твердым игроком стартового состава "Сити" еще в прошлом сезоне, а в новой кампании ситуация, как кажется, только ухудшилась для Рахима.

Стерлинг выходил в старте лишь на два из семи матчей "горожан" в новом сезоне Премьер-Лиги и только один — 0:0 против "Саутгемптона" — сыграл полностью.

Ситуация с игровым временем Стерлинга выступает серьезной помехой к продлению Рахимом контракта, истекающего в конце следующего сезона.

Как сообщает Daily Mirror, прямо сейчас Стерлинг не готов заключить новую сделку. 26-летний англичанин отчаянно хочет играть больше и требует соответствующих гарантий от Гвардиолы.

Согласно слухам, за развитием событий внимательно наблюдают "Барселона" и "Арсенал".


Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2021 12:00

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  1. vals1702 12.10.2021 12:13 # vals1702
    в Ньюкасл самое то

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  2. mancityman 12.10.2021 12:07 # mancityman
    Вали на хуй!!!

    КОРОЛИ!!!

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  3. emil7 12.10.2021 12:07 # emil7
    Один нищеброды - Барселона, другие - максимум середняк лиги, о каком наблюдении может идти речь? Ну разве что по ТВ могут наблюдать, но не у себя в составе.

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  4. true-manc 12.10.2021 12:06 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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