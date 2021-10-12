Варан, вероятно, не сыграет с "Лестером"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан, вероятно, пропустит выезд к "Лестеру" в ближайший уикенд.
Напомним, 28-летний Варан получил травму бедра в финальном матче Лиги Наций за сборную Франции против Испании, будучи замененным еще в первом тайме.
По информации французской газеты L'Equipe, первичное медицинское обследование показало, что Рафаэль проведет вне игры всего несколько дней, но едва ли поправится к ближайшей субботе, когда "Юнайтед" сыграет с "Лестером".
Потеря Варана, пускай даже на один матч, обещает стать большой проблемой для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, ведь в данный момент в лазарете находится и партнер Рафаэля по центру обороны Харри Магуайр.
Издание добавляет, что срок восстановления Варана может увеличиться до двух недель, если дополнительные медицинские тесты обнаружат мышечный надрыв первой степени.
12.10.2021 11:00
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Олег, как гений тренерской мысли, справится с любой потерей.
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