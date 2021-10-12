Варан, вероятно, не сыграет с "Лестером"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан, вероятно, пропустит выезд к "Лестеру" в ближайший уикенд.

Напомним, 28-летний Варан получил травму бедра в финальном матче Лиги Наций за сборную Франции против Испании, будучи замененным еще в первом тайме.



По информации французской газеты L'Equipe, первичное медицинское обследование показало, что Рафаэль проведет вне игры всего несколько дней, но едва ли поправится к ближайшей субботе, когда "Юнайтед" сыграет с "Лестером".



Потеря Варана, пускай даже на один матч, обещает стать большой проблемой для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, ведь в данный момент в лазарете находится и партнер Рафаэля по центру обороны Харри Магуайр.



Издание добавляет, что срок восстановления Варана может увеличиться до двух недель, если дополнительные медицинские тесты обнаружат мышечный надрыв первой степени.