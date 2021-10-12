Варан, вероятно, не сыграет с "Лестером"

Рафаэль Варан Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан, вероятно, пропустит выезд к "Лестеру" в ближайший уикенд.

Напомним, 28-летний Варан получил травму бедра в финальном матче Лиги Наций за сборную Франции против Испании, будучи замененным еще в первом тайме.

По информации французской газеты L'Equipe, первичное медицинское обследование показало, что Рафаэль проведет вне игры всего несколько дней, но едва ли поправится к ближайшей субботе, когда "Юнайтед" сыграет с "Лестером".

Потеря Варана, пускай даже на один матч, обещает стать большой проблемой для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, ведь в данный момент в лазарете находится и партнер Рафаэля по центру обороны Харри Магуайр.

Издание добавляет, что срок восстановления Варана может увеличиться до двух недель, если дополнительные медицинские тесты обнаружат мышечный надрыв первой степени.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед, сборная Франции, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2021 11:00

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  1. mancunia-planet 12.10.2021 11:04 # mancunia-planet
    Олег, как гений тренерской мысли, справится с любой потерей.

    (ответить)

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