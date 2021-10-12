Глен Джонсон советует Беллингему "Ливерпуль"

Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон посоветовал полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему выбрать "Ливерпуль" для продолжения своей карьеры.

18-летний Беллингем выступает в Германии чуть более года, но проявляет себя с лучшей стороны, став лакомой целью для топ-клубов Премьер-Лиги.



Среди претендентов на Джуда называют "Челси", однако Джонсон считает, что юниору лучше подходит другой его бывший клуб.



"Наверное, я бы посоветовал ему "Ливерпуль". И хотя "Ливерпуль" обладает суперзвездами, их состав не такой глубокий".



"У них нет суперзвезд, которые сидят на скамейке запасных и барабанят в дверь, поэтому им проще поддерживать игроков счастливыми".



"Если Джуд перейдет в "Ливерпуль", они смогут лучше его развивать и дадут ему больше практики, нежели другие претендующие на него клубы".



"Если он отправится в "Челси" или "Манчестер Сити" и не сможет сразу же заиграть, тогда он немедленно окажется под давлением. Его отодвинут в сторону, и кто-нибудь другой займет его место".



"Состав "Ливерпуля" короче, и это помогло бы ему", — сообщил Джонсон The Sun.