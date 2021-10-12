Глен Джонсон советует Беллингему "Ливерпуль"
Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон посоветовал полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему выбрать "Ливерпуль" для продолжения своей карьеры.
18-летний Беллингем выступает в Германии чуть более года, но проявляет себя с лучшей стороны, став лакомой целью для топ-клубов Премьер-Лиги.
Среди претендентов на Джуда называют "Челси", однако Джонсон считает, что юниору лучше подходит другой его бывший клуб.
"Наверное, я бы посоветовал ему "Ливерпуль". И хотя "Ливерпуль" обладает суперзвездами, их состав не такой глубокий".
"У них нет суперзвезд, которые сидят на скамейке запасных и барабанят в дверь, поэтому им проще поддерживать игроков счастливыми".
"Если Джуд перейдет в "Ливерпуль", они смогут лучше его развивать и дадут ему больше практики, нежели другие претендующие на него клубы".
"Если он отправится в "Челси" или "Манчестер Сити" и не сможет сразу же заиграть, тогда он немедленно окажется под давлением. Его отодвинут в сторону, и кто-нибудь другой займет его место".
"Состав "Ливерпуля" короче, и это помогло бы ему", — сообщил Джонсон The Sun.
12.10.2021 10:00
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Таким место только в лузерпуке, был ноунеймом, там и скопытится
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збс подошел бы, если разменяем всякие Кейты и Оксы. Но его минимум за 80 только отдадут.
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хороший игрок, для дальнейшего прогресса конечно нужно к клоппу идти
в челси тренерская чехарда. одному тренеру нужен другому нет
в юнайтед вон уже и санчо перешел и ван де бек
в сити итак три состава
а остальные слабы
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Нонейм
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ни в коем случае нельзя ему в ливерпук, иначе карьера пойдет ко дну в этом бестрофейном гадюшнике.
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