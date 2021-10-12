Глен Джонсон советует Беллингему "Ливерпуль"

Джуд Беллингем Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон посоветовал полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему выбрать "Ливерпуль" для продолжения своей карьеры.

18-летний Беллингем выступает в Германии чуть более года, но проявляет себя с лучшей стороны, став лакомой целью для топ-клубов Премьер-Лиги.

Среди претендентов на Джуда называют "Челси", однако Джонсон считает, что юниору лучше подходит другой его бывший клуб.

"Наверное, я бы посоветовал ему "Ливерпуль". И хотя "Ливерпуль" обладает суперзвездами, их состав не такой глубокий".

"У них нет суперзвезд, которые сидят на скамейке запасных и барабанят в дверь, поэтому им проще поддерживать игроков счастливыми".

"Если Джуд перейдет в "Ливерпуль", они смогут лучше его развивать и дадут ему больше практики, нежели другие претендующие на него клубы".

"Если он отправится в "Челси" или "Манчестер Сити" и не сможет сразу же заиграть, тогда он немедленно окажется под давлением. Его отодвинут в сторону, и кто-нибудь другой займет его место".

"Состав "Ливерпуля" короче, и это помогло бы ему", — сообщил Джонсон The Sun.


Метки Беллингем, Боруссия, Джонсон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. chop 12.10.2021 11:03 # chop
    Таким место только в лузерпуке, был ноунеймом, там и скопытится

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  2. gerrard08 12.10.2021 11:03 # gerrard08
    збс подошел бы, если разменяем всякие Кейты и Оксы. Но его минимум за 80 только отдадут.

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  3. superperez101 12.10.2021 11:00 # superperez101
    хороший игрок, для дальнейшего прогресса конечно нужно к клоппу идти
    в челси тренерская чехарда. одному тренеру нужен другому нет
    в юнайтед вон уже и санчо перешел и ван де бек
    в сити итак три состава
    а остальные слабы

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  4. chr1s8rown 12.10.2021 10:45 # chr1s8rown
    Нонейм

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  5. true-manc 12.10.2021 10:18 # true-manc
    ни в коем случае нельзя ему в ливерпук, иначе карьера пойдет ко дну в этом бестрофейном гадюшнике.

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