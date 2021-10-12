Саутгейт раскритиковал идею Венгера проводить Чемпионат Мира каждые два года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал идею Арсена Венгера проводить Чемпионат Мира каждые два года.

Продвигаемая Венгером идея подразумевает проведение всего отборочного турнира за один месяц в октябре. Таким образом, каждое лето у игроков будет одно большое соревнование — Чемпионат Мира или Евро, поочередно.



Саутгейт соглашается, что международный календарь матчей требует изменений, но бывшего наставника "Арсенала" не поддерживает.



"А что будет, если игрок получит травму в октябре? Получается, он не будет играть за сборную целый год".



"Я не вполне уверен, какова ситуация сейчас. Я видел некоторые первоначальные предложения. Похоже, все это находится в стадии согласования. Когда бы я ни разговаривал с FA об этом, что-нибудь снова меняется. Очередная презентация и очередная порция предложений, так что за этим сложно уследить".



"Я лишь скажу, что нужно учитывать интересы всех — и клубного футбола, и международного футбола. Календарь можно изменить так, что это пойдет на пользу каждому".



"Если у нас будет чуть меньше окон, но игроки будут оставаться вместе чуть дольше, это может помочь клубам и сборным. Но если будет только одно окно в год, то я не понимаю этого".



"Как я уже сказал, ты, будучи игроком, можешь пропустить этот месяц, и тогда ты не сыграешь за сборную целый год. На мой взгляд, это не имеет особого смысла", — цитирует Саутгейта ESPN.