Маунт: "Номинация на "Золотой мяч" — это только начало"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт прокомментировал свое включение в число номинантов на "Золотой мяч", пообещав на этом не останавливаться.

На прошлой неделе 22-летний Маунт был назван в числе 30 игроков, номинированных журналом France Football на самую престижную индивидуальную награду в футболе.



Эта номинация подчеркивает прогресс Мейсона, который в прошлом сезоне провел 54 матчах за "Челси", выиграв Лигу Чемпионов и добравшись до финала Кубка Англии.



Также Маунт достиг финала Евро-2020 со сборной Англии, поучаствовав в пяти матчах на турнире. Однако Мейсон хочет стремиться к большему.



"Это нечто особенное. Я узнал об этом, наверное, одновременно со всеми, и оказаться среди таких имен — это мечта".



"Думаю, это показывает, что ты не зря трудился все эти годы и посвящал себя делу. Но это только начало, я не остановлюсь на этом".



"Каковы мои шансы получить "Золотой мяч"? Сомневаюсь в этом, но футбол непредсказуем. Самое важное для меня — достигать уровней, которых я достигал раньше, и стремиться еще выше", — цитирует Маунта Evening Standard.