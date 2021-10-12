Маунт: "Номинация на "Золотой мяч" — это только начало"

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт прокомментировал свое включение в число номинантов на "Золотой мяч", пообещав на этом не останавливаться.

На прошлой неделе 22-летний Маунт был назван в числе 30 игроков, номинированных журналом France Football на самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Эта номинация подчеркивает прогресс Мейсона, который в прошлом сезоне провел 54 матчах за "Челси", выиграв Лигу Чемпионов и добравшись до финала Кубка Англии.

Также Маунт достиг финала Евро-2020 со сборной Англии, поучаствовав в пяти матчах на турнире. Однако Мейсон хочет стремиться к большему.

"Это нечто особенное. Я узнал об этом, наверное, одновременно со всеми, и оказаться среди таких имен — это мечта".

"Думаю, это показывает, что ты не зря трудился все эти годы и посвящал себя делу. Но это только начало, я не остановлюсь на этом".

"Каковы мои шансы получить "Золотой мяч"? Сомневаюсь в этом, но футбол непредсказуем. Самое важное для меня — достигать уровней, которых я достигал раньше, и стремиться еще выше", — цитирует Маунта Evening Standard.


Метки Золотой мяч, Маунт, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2021 08:00

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  1. chr1s8rown 12.10.2021 08:42 # chr1s8rown
    Жутко распиарен

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  2. liverbro 12.10.2021 08:34 # liverbro
    Топовый парень

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  3. yamateh 12.10.2021 08:27 # yamateh
    Молодец Маунт. Воспитанник Челси, сердце Челси. Пример для всех молодых в академии

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