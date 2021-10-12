Маунт: "Номинация на "Золотой мяч" — это только начало"
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт прокомментировал свое включение в число номинантов на "Золотой мяч", пообещав на этом не останавливаться.
На прошлой неделе 22-летний Маунт был назван в числе 30 игроков, номинированных журналом France Football на самую престижную индивидуальную награду в футболе.
Эта номинация подчеркивает прогресс Мейсона, который в прошлом сезоне провел 54 матчах за "Челси", выиграв Лигу Чемпионов и добравшись до финала Кубка Англии.
Также Маунт достиг финала Евро-2020 со сборной Англии, поучаствовав в пяти матчах на турнире. Однако Мейсон хочет стремиться к большему.
"Это нечто особенное. Я узнал об этом, наверное, одновременно со всеми, и оказаться среди таких имен — это мечта".
"Думаю, это показывает, что ты не зря трудился все эти годы и посвящал себя делу. Но это только начало, я не остановлюсь на этом".
"Каковы мои шансы получить "Золотой мяч"? Сомневаюсь в этом, но футбол непредсказуем. Самое важное для меня — достигать уровней, которых я достигал раньше, и стремиться еще выше", — цитирует Маунта Evening Standard.
12.10.2021 08:00
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