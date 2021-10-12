МЮ собирается продать Лингарда, если тот не подпишет новый контракт

Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" будет готов продать вингера Джесси Лингарда, если тот так и не подпишет новый контракт до января.

Блестяще отыграв вторую половину прошлого сезона за "Вест Хэм" на правах аренды, летом Лингард вернулся в родной "Юнайтед", чтобы побороться за место в основе команды Оле Гуннара Сульшера.

Однако в новой кампании Джесси еще не выходил в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги или Лиги Чемпионов.

Эта ситуация не позволяет "Юнайтед" предложить Лингарду контракт на улучшенных условиях. Как стало известно The Sun, клуб готов продлить сотрудничество со своим воспитанником лишь с понижением зарплаты до 135 тысяч фунтов в неделю.

При этом действующий контракт Лингарда по-прежнему истекает в конце сезона, и "дьяволы" не хотят терять 28-летнего англичанина безо всякой компенсации.

Если до января Лингард не подпишет новый контракт, то в зимнее окно будет выставлен на трансфер по цене в 15 млн. фунтов.


Метки контракты, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. j24081993 12.10.2021 07:12 # j24081993
    Глоры лопухи, кто будет его брать зимой за 15 млн, если летом можно подписать бесплатно?

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  2. shearer1 12.10.2021 07:08 # shearer1
    в Ньюксл же

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