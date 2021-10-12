МЮ собирается продать Лингарда, если тот не подпишет новый контракт

"Манчестер Юнайтед" будет готов продать вингера Джесси Лингарда, если тот так и не подпишет новый контракт до января.

Блестяще отыграв вторую половину прошлого сезона за "Вест Хэм" на правах аренды, летом Лингард вернулся в родной "Юнайтед", чтобы побороться за место в основе команды Оле Гуннара Сульшера.



Однако в новой кампании Джесси еще не выходил в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги или Лиги Чемпионов.



Эта ситуация не позволяет "Юнайтед" предложить Лингарду контракт на улучшенных условиях. Как стало известно The Sun, клуб готов продлить сотрудничество со своим воспитанником лишь с понижением зарплаты до 135 тысяч фунтов в неделю.



При этом действующий контракт Лингарда по-прежнему истекает в конце сезона, и "дьяволы" не хотят терять 28-летнего англичанина безо всякой компенсации.



Если до января Лингард не подпишет новый контракт, то в зимнее окно будет выставлен на трансфер по цене в 15 млн. фунтов.