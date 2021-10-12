Анонс матча Англия — Венгрия

Сборная Англии может вплотную приблизиться к выходу в финальную стадию Чемпионата Мира 2022 года в случае победы над Венгрией в вторник вечером.

Подопечные Гарета Саутгейта очень уверенно проводят отборочный турнир, выиграв шесть из своих семи матчей, включая победу 0:5 над Андоррой в минувшую субботу.



Англичанам нужно выиграть два из трех оставшихся матчей, чтобы гарантировать себе первое место в Группе I, где их преимущество над ближайшим преследователем в данный момент выражается четырьмя очкам.



А вот венгры даже шансов на стыковые матчи почти не имеют — хуже них в группе только футбольные карлики Андорра и Сан-Марино.



- Венгрия потерпела девять поражений в 10 выездах к Англии, в оставшемся одержав победу 6:3 в ноябре 1953. Больше родоначальники футбола никогда не пропускали шесть голов на "Уэмбли" за матч.



- Англичане ни разу не уступили в 14 последних встречах с Венгрией во всех турнирах (12 побед, 2 ничьи) — с поражения 2:1 в рамках ЧМ-1962.



- Англия выиграла 21 последний домашний матч в отборах к большим турнирам с общим счетом 73:7 — с ничьей 1:1 против Украины в сентябре 2012.



- Англия потерпела лишь одно поражение в 54 последних отборочных матчах (43 победы, 10 ничьих) — от Чехии в октябре 2019. После того поражения подопечные Саутгейта забили 40 голов и пропустили только дважды в такого рода матчах.



- Вингер "Арсенала" Букайо Сака может стать самым молодым игроком сборной Англии, забивавшим в двух матчах на "Уэмбли" подряд, покорив достижение Джимми Гривза (20 лет и 249 дней, октябрь 1960).



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил девять голов в 13 матчах за сборную Англии в 2021 году. Отличиться 10+ раз в течение календарного года удавалось только самому Кейну (12 в 2019) и Вивьену Вудворду (10 в 1908 и 11 в 1909).



Ожидается, что Саутгейт вернется к сильнейшему сочетанию игроков после экспериментального состава в матче с Андоррой. Место в центре поля рядом с Декланом Райсом вакантно ввиду травмы Калвина Филлипса, и занять его может Джордан Хендерсон. Ожидается, что с первых минут появится Мейсон Маунт.



Чемпионат Мира 2022 года в Катаре. Отборочный турнир. Группа I

Сборная Англии — сборная Венгрии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция