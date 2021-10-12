"Арсенал" заинтересован в покупке Эн-Несири
"Арсенал" заинтересован в приобретении нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири.
Грядущим летом, если уже не в январе, "Арсенал" попрощается с Александром Лакасеттом, вдобавок вступит в заключительный год по своему контракту Пьер-Эмерик Обамеянг.
Это заставляет "канониров" задумываться об укреплении нападения, и ABC Sevilla утверждает, что главный тренер лондонского клуба Микель Артета избрал своей целью Эн-Несири.
Более того, Артета уже сообщил своему исполнительному директору Винаю Венкатешаму, что 24-летний марокканец способен стать "эталоном" атаки "Арсенала".
"Канониры" были одним из шести клубов, обратившихся к агенту Эн-Несири еще минувшим летом, однако к концу этого сезона интерес лондонцев должен принять более четкие очертания.
Добавим, Эн-Несири, забивший три гола в шести матчах Ла Лиги этого сезона, оценивается в 36 миллионов фунтов.
12.10.2021 00:05
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