Мерфи предостерег "Ньюкасл" от увольнения Брюса
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи предостерег новых владельцев "Ньюкасла" от увольнения своего главного тренера Стива Брюса.
Судьба Брюса выглядит предрешенной после смены владельцев на "Сент-Джеймс Парк", однако Мерфи обращает внимание на то, что сейчас "Ньюкасл" занимает только 19-е место в Премьер-Лиге и в этом сезоне, вероятно, лишь будет сражаться за выживание, а Стиву не привыкать решать эту задачу.
"Нужно быть осторожным и не пытаться бежать, пока ты не научился ходить. Сейчас "Ньюкасл" находится в рискованной ситуации".
"Думаю, они обладают тренером, у которого есть опыт борьбы за выживание и который уже оказывался в подобной ситуации, в том числе с "Ньюкаслом".
"Есть ли кто-нибудь другой, лучше готовый для этой работы, нежели Стив Брюс? Это самый важный вопрос. Можно сколько угодно говорить о назначении, которое порадует фанатов, однако не факт, что этот человек будет лучше, чем Брюс".
"Думаю, они (новые владельцы) избавятся от него, потому что этого хотят фанаты, а они стараются всех осчастливить".
"Я не вижу очевидного кандидата для борьбы за выживание. Выбор тренера, который сможет работать с новыми игроками и тратить деньги, — это другое".
"Если у тебя нет опыта работы в Премьер-Лиге, и прежде ты не сражался за выживание, справишься ли ты лучше, чем Брюс? Я не вижу такого человека", — сообщил Мерфи talkSPORT.
11.10.2021 23:00
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