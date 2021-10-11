"Ньюкасл" может позвать Рангника на роль спортивного директора

Новые владельцы "Ньюкасла" задумываются о приглашении Ральфа Рангника на должность спортивного директора.

Обретя новых владельцев на прошлой неделе, теперь "Ньюкасл" планирует устроить масштабное обновление на всех уровнях, в том числе в структуре управления клубом.



Как стало известно The Telegraph, "сороки" уже наняли три фирмы, которые занимаются подбором персонала, чтобы найти нового исполнительного директора.



Также инвесторам из Саудовской Аравии нужен человек, который будет определять спортивную стратегию клуба и, в конце концов, распоряжаться их деньгами на трансферном рынке.



Как раз на эту роль "Ньюкасл" присмотрел Рангника, который сейчас трудится в московском "Локомотиве" и который заинтригован возможностью попробовать себя в Премьер-Лиге, особенно в столь амбициозном клубе.



63-летий немец трудился на различных тренерских и директорских должностях, но прежде всего известен своей работой в семействе клубов Red Bull.