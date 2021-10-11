Эдена Азара сватают назад в "Челси"

Полузащитник "Реала" Эден Азар может вернуться в "Челси" грядущим летом, если верить испанской прессе.

Летом 2019 Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 130 миллионов фунтов. Как оказалось, Эден покинул "Стэмфорд Бридж" на самом пике, и дальше у бельгийца последовал затяжной спад.



Как утверждает Sport, сейчас "Реал" и вовсе хочет избавиться от Азара, чтобы на вырученные деньги приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.



El Nacional добавляет, что 30-летний Азар вполне может вернуться в "Челси". Владелец "синих" Роман Абрамович остается большим поклонником Эдена и уже провел "неофициальные переговоры" об обратном трансфере.