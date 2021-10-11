Брюс ждет решения после встречи со Стейвли
Будущее главного тренера "Ньюкасла" Стива Брюса остается в подвешенном состоянии после встречи с новым директором клуба Амандой Стейвли.
В понедельник Стейвли, которая теперь владеет 10 процентами акций "Ньюкасла" и является публичным лицом новых хозяев клуба из Саудовской Аравии, вместе со своим супругом Мехрадом Годусси посетила тренировочную базу "сорок".
На базе Стейвли познакомилась с Брюсом, персоналом и игроками, оценив процесс подготовки команды к матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшее воскресенье.
Однако какого-либо окончательного решения насчет Брюса принято не было. По крайней мере, "Ньюкасл" пока не делал никаких заявлений, отмечает BBC.
Добавим, ранее прессе сообщала, что увольнение Брюса неминуемо. "Сороки" занимают только 19-е место в Премьер-Лиге, и подавляющее большинство фанатов клуба выступает за расставание со Стивом.
Amanda Staveley and Mehrdad Ghodoussi introduce themselves at the #NUFC training ground.— Newcastle United FC (@NUFC) October 11, 2021
pic.twitter.com/bokgAiHb4D
11.10.2021 20:00
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Уебище страшнущее Стейвли! Лучше и красивее, женствинее Грановской в футболе в Англии нет!
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Эта милфа раньше казалась симпатичной.
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ну и походон конечно
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