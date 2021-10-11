Инс: "Сульшер нагло лжет насчет Ван де Бека"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Инс заявил, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер "нагло лжет" насчет полузащитника Донни Ван де Бека.
С момента перехода из "Аякса" более года назад Ван де Бек сыграл только 511 минут за "Юнайтед" в Премьер-Лиге, а в этом сезоне принял участие лишь в трех матчах.
Ин чувствует, что Сульшер обманул Ван де Бека, когда приглашал в "Юнайтед", а также врет, когда говорит, что рассчитывает на Донни.
"Если я собираюсь купить игрока, одного из лучших игроков "Аякса", то в первую очередь он спросит: "Буду ли я играть? Где мое место, при какой схеме?"
"И у тебя как тренера есть два варианта: либо сказать правду, либо не говорить правду. Видя то, что Донни толком не получает игрового времени полтора года, я делаю вывод, что он не сказал правду. Он получил игрока за 35 миллионов фунтов на скамейке".
"Одно дело, когда команда побеждает и играет хорошо. Тогда, сидя на скамейке, ты лишь можешь поднять руки. Но невозможно объяснить, почему Фред и Мактоминей играют каждую неделю. Да даже Погба".
"Я бы очень разозлился, сидя на скамейке и видя, как эти парни всегда играют".
"Донни профессионал, и он делает все, что положено. Но когда Оле выходит и говорит, что он в его планах, то он просто нагло лжет. Донни должен уйти в январе ради своей карьеры", — цитирует Инса Daily Mail.
11.10.2021 19:00
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