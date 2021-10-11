Инс: "Сульшер нагло лжет насчет Ван де Бека"

Донни Ван де Бек Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Инс заявил, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер "нагло лжет" насчет полузащитника Донни Ван де Бека.

С момента перехода из "Аякса" более года назад Ван де Бек сыграл только 511 минут за "Юнайтед" в Премьер-Лиге, а в этом сезоне принял участие лишь в трех матчах.

Ин чувствует, что Сульшер обманул Ван де Бека, когда приглашал в "Юнайтед", а также врет, когда говорит, что рассчитывает на Донни.

"Если я собираюсь купить игрока, одного из лучших игроков "Аякса", то в первую очередь он спросит: "Буду ли я играть? Где мое место, при какой схеме?"

"И у тебя как тренера есть два варианта: либо сказать правду, либо не говорить правду. Видя то, что Донни толком не получает игрового времени полтора года, я делаю вывод, что он не сказал правду. Он получил игрока за 35 миллионов фунтов на скамейке".

"Одно дело, когда команда побеждает и играет хорошо. Тогда, сидя на скамейке, ты лишь можешь поднять руки. Но невозможно объяснить, почему Фред и Мактоминей играют каждую неделю. Да даже Погба".

"Я бы очень разозлился, сидя на скамейке и видя, как эти парни всегда играют".

"Донни профессионал, и он делает все, что положено. Но когда Оле выходит и говорит, что он в его планах, то он просто нагло лжет. Донни должен уйти в январе ради своей карьеры", — цитирует Инса Daily Mail.


Метки Ван де Бек, Инс, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. m-oldtrafford-u 11.10.2021 19:34 # m-oldtrafford-u
    Когда же уволят сульшера

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  2. vyrentz 11.10.2021 19:12 # vyrentz
    Собираем на памятник Святому и Вечному Оле

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