Рюдигер все еще может заключить новый контракт с "Челси"
Защитник Антонио Рюдигер все еще открыт к подписанию нового контракта с "Челси".
Как известно, действующий контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, и у сторон сохраняются существенные разногласия насчет продления сотрудничества.
В последнее время ходят упорные слухи, что Рюдигер не будет подписывать новый контракт, а отправится свободным агентом в другой клуб — вроде "Реала" или "Баварии".
Как стало известно Sky Sports, в данный момент переговоры Антонио с "синими" находятся на паузе, однако 28-летний немец не исключает никакой из вариантов.
Рюдигер, интерес к которому проявили аж шесть больших клубов Европы, не будет спешить с решением насчет своего будущего и допускает, что в итоге останется на "Стэмфорд Бридж", где со спортивной точки зрения у Антонио все прекрасно.
11.10.2021 18:00
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Сиди и не рыпайся даун
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Значит свалит в Баварию.
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