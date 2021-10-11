Рюдигер все еще может заключить новый контракт с "Челси"

Защитник Антонио Рюдигер все еще открыт к подписанию нового контракта с "Челси".

Как известно, действующий контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, и у сторон сохраняются существенные разногласия насчет продления сотрудничества.



В последнее время ходят упорные слухи, что Рюдигер не будет подписывать новый контракт, а отправится свободным агентом в другой клуб — вроде "Реала" или "Баварии".



Как стало известно Sky Sports, в данный момент переговоры Антонио с "синими" находятся на паузе, однако 28-летний немец не исключает никакой из вариантов.



Рюдигер, интерес к которому проявили аж шесть больших клубов Европы, не будет спешить с решением насчет своего будущего и допускает, что в итоге останется на "Стэмфорд Бридж", где со спортивной точки зрения у Антонио все прекрасно.