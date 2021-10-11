Вейналдум намекнул, что жалеет об уходе из "Ливерпуля"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум намекнул, что жалеет о своем решении покинуть "Ливерпуль".

Минувшим летом Вейналдум выбирал между новым контрактом с "Ливерпулем", переходом в "Барселону" и переходом в ПСЖ.

В конце концов Джорджиньо выбрал самый выгодный в финансовом плане вариант, однако в этом сезоне сыграл только 502 минуты, и это угнетает 30-летнего голландца, который в "Ливерпуле" был твердым игроком стартового состав.

"Не могу сказать, что я совершенно счастлив. Ситуация не такая, как мне хотелось. Я много играл в последние годы, избегал травм и был очень хорош. Сейчас я столкнулся с кое-чем другим, и мне нужно привыкнуть этому. Я предвкушал следующий шаг, но случилось то, что случилось. Это очень сложно".

"Таков футбол, и ты должен учиться справляться с подобными вещами. Я боец. Я должен сохранять позитивный настрой и упорно трудиться, чтобы изменить ситуацию", — цитирует Вейналдума Daily Express.


Метки Вейналдум, Ливерпуль, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 11.10.2021 17:57 # alexomck
    личка больше, остальное значения особого не имеет, такой себе намек.

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  2. vyrentz 11.10.2021 17:47 # vyrentz
    ну так он не просто ушел, а еще в догонку еблетом пощелкал

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  3. superperez101 11.10.2021 17:42 # superperez101
    чтото быстро одумался
    а назад пути нет, это тебе не юнайтед, дядя

    ливерпуль при клоппе это равносильно семья
    а псж это сборище наемников с ярко выраженными примами

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  4. mcferson 11.10.2021 17:37 # mcferson
    Карма уeбку щелкастому что кинул Барсу в последний момент

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  5. red-artemon 11.10.2021 17:12 # red-artemon
    Пффф, не ты первый, не ты последний, кто жалеет об уходе из самого Великого клуба на Земле! Джини тебе привет от Кутиньи и Майкла Оуэна!

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