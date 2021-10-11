Вейналдум намекнул, что жалеет об уходе из "Ливерпуля"
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум намекнул, что жалеет о своем решении покинуть "Ливерпуль".
Минувшим летом Вейналдум выбирал между новым контрактом с "Ливерпулем", переходом в "Барселону" и переходом в ПСЖ.
В конце концов Джорджиньо выбрал самый выгодный в финансовом плане вариант, однако в этом сезоне сыграл только 502 минуты, и это угнетает 30-летнего голландца, который в "Ливерпуле" был твердым игроком стартового состав.
"Не могу сказать, что я совершенно счастлив. Ситуация не такая, как мне хотелось. Я много играл в последние годы, избегал травм и был очень хорош. Сейчас я столкнулся с кое-чем другим, и мне нужно привыкнуть этому. Я предвкушал следующий шаг, но случилось то, что случилось. Это очень сложно".
"Таков футбол, и ты должен учиться справляться с подобными вещами. Я боец. Я должен сохранять позитивный настрой и упорно трудиться, чтобы изменить ситуацию", — цитирует Вейналдума Daily Express.
11.10.2021 17:00
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Последние комментарии:
личка больше, остальное значения особого не имеет, такой себе намек.
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ну так он не просто ушел, а еще в догонку еблетом пощелкал
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чтото быстро одумался
а назад пути нет, это тебе не юнайтед, дядя
ливерпуль при клоппе это равносильно семья
а псж это сборище наемников с ярко выраженными примами
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Карма уeбку щелкастому что кинул Барсу в последний момент
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Пффф, не ты первый, не ты последний, кто жалеет об уходе из самого Великого клуба на Земле! Джини тебе привет от Кутиньи и Майкла Оуэна!
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