Вейналдум намекнул, что жалеет об уходе из "Ливерпуля"

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум намекнул, что жалеет о своем решении покинуть "Ливерпуль".

Минувшим летом Вейналдум выбирал между новым контрактом с "Ливерпулем", переходом в "Барселону" и переходом в ПСЖ.



В конце концов Джорджиньо выбрал самый выгодный в финансовом плане вариант, однако в этом сезоне сыграл только 502 минуты, и это угнетает 30-летнего голландца, который в "Ливерпуле" был твердым игроком стартового состав.



"Не могу сказать, что я совершенно счастлив. Ситуация не такая, как мне хотелось. Я много играл в последние годы, избегал травм и был очень хорош. Сейчас я столкнулся с кое-чем другим, и мне нужно привыкнуть этому. Я предвкушал следующий шаг, но случилось то, что случилось. Это очень сложно".



"Таков футбол, и ты должен учиться справляться с подобными вещами. Я боец. Я должен сохранять позитивный настрой и упорно трудиться, чтобы изменить ситуацию", — цитирует Вейналдума Daily Express.