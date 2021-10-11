"Арсенал" может вернуть Окслейд-Чемберлена в январе

"Арсенал" задумывается о возвращении полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена из "Ливерпуля".

Летом 2017 "Арсенал" продал Окслейд-Чемберлена в "Ливерпуль" за 35 миллионов фунтов, однако травмы помешали Алексу реализовать свой потенциал и стать основным для Юргена Клоппа игроком.



На старте нового сезона Окслейд-Чемберлен, чей контракт с зарплатой в 125 тыс. фунтов в неделю истекает в 2023 году, стал проигрывать конкуренцию даже Кертису Джонсу и Харви Эллиотту, что наводит Алекса на мысли о смене клуба.



Как утверждает The Sun, эта ситуация может оказаться на руку "Арсеналу", чей главный тренер Микель Артета является большим поклонником таланта 28-летнего англичанина.



Ожидается, что "канониры" предпримут попытку вернуть Окслейд-Чемберлена уже в январе. "Ливерпуль", вероятно, не будет стоять на пути у Алекса, сыгравшего только 17 матчей в прошлом сезоне.