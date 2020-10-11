Менди в третий раз не освободили под залог

Защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди уже в третий раз было отказано в освобождении под залог.

Напомним, Менди находится под арестом уже около семи недель. Бенжамена обвиняют в нескольких случаях изнасилования и сексуальном насилии.



Сегодня адвокаты 27-летнего француза в очередной раз попытались вытащить своего клиента из-за решетки, хотя бы временно.



Как сообщает Sky Sports, заседание Королевского суда Честера, куда прессу не пустили, длилось около 50 минут, однако мера пресечения Менди осталась без изменений.



Таким образом, Менди продолжит томиться в ливерпульской тюрьме HMP Altcourse, ожидая стартующего 24 января судебного процесса.