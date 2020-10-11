Менди в третий раз не освободили под залог

Бенжамен Менди Защитнику "Манчестер Сити" Бенжамену Менди уже в третий раз было отказано в освобождении под залог.

Напомним, Менди находится под арестом уже около семи недель. Бенжамена обвиняют в нескольких случаях изнасилования и сексуальном насилии.

Сегодня адвокаты 27-летнего француза в очередной раз попытались вытащить своего клиента из-за решетки, хотя бы временно.

Как сообщает Sky Sports, заседание Королевского суда Честера, куда прессу не пустили, длилось около 50 минут, однако мера пресечения Менди осталась без изменений.

Таким образом, Менди продолжит томиться в ливерпульской тюрьме HMP Altcourse, ожидая стартующего 24 января судебного процесса.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2021 15:00

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  1. ytka78 11.10.2021 15:14 # ytka78
    Видать на негро есть доказательства, присядет лет на 12.

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  2. chr1s8rown 11.10.2021 15:08 # chr1s8rown
    На бутылку манка пидора

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  3. true-manc 11.10.2021 15:04 # true-manc
    Требую отпустить КОРОЛЯ!
    Он невиновен!
    Он КОРОЛЬ!

    #СвободуБенджаменуМенди !!!

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