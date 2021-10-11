Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, что плечо его беспокоило почти целый год.

В данный момент 23-летний Рэшфорд завершает восстановление после перенесенной в начале августе операции на плече.



По словам Маркуса, сыгравшего 64 матча за клуб и сборную Англии в прошлом сезоне, проблема с плечом возникла у него гораздо раньше, поэтому решение об операции оказалось весьма запоздалым.



"Я бы не сказал, что мое восстановление подходит к концу, потому что мне нужно будет следить за состоянием плеча и дальше, но я чувствую себя гораздо лучше — и физически, и душевно".



"В прошлом году был очень длинный сезон для меня, потому что я получил эту травму в конце сентября, и постепенно мое состояние ухудшалось. Однако теперь я полностью свободен от этого и чувствую себя гораздо лучше", — сообщил Рэшфорд BBC.