Шервуд: "Лукаку теряется в больших матчах"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что нападающий "Челси" Ромелу Лукаку теряется в матчах против больших команд.

Вернувшись в "Челси" минувшим летом из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, сейчас Лукаку не забивает уже пять матчей кряду. В том числе Ромелу не удалось отличиться против "Манчестер Сити" и "Ювентуса".



Как раз неспособность 28-летнего бельгийца проявлять себя в самых важных матчах и тревожит Шервуда больше всего.



"Ромелу Лукаку должен проявлять себя против больших команд. Он до сих пор не убедил, что может это делать".



"Думаю, он великолепен. Он вывел "Челси" на новый уровень, и он лучше игроков, которые у них были на этой позиции. Но он теряется против сильных соперников".



"Он хорош против команд поменьше, он забивает голы против команд поменьше. Ему нужно делать то же самое против "Ливерпулей".



"Думаю, с ним несправедливо обошлись в "Юнайтед". Сейчас, вернувшись в Премьер-Лигу, он выглядит счастливее, и у него осталось незаконченное дело на "Стэмфорд Бридж". Я все равно считаю его одним из лучших нападающих в мировом футболе, но я правда хочу, чтобы он проявлял себя против команд топ-уровня".



"Давайте не будем искать оправданий. Он не проявил себя против "Манчестер Сити", потому что у него не было поддержки. Но игроки топ-уровня все равно находят способ проявить себя".



"Взгляните на Мо Салаха, это идеальный пример. Он проявил себя против "Манчестер Сити", забив такой гол. Вот он проявляет себя в больших матчах", — сообщил Шервуд Optus Sport.