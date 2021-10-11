Агбонлахор советует "Ньюкаслу" купить Рэмси и Коутиньо
Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал "Ньюкаслу" начать перестройку с покупки полузащитников Аарона Рэмси из "Ювентуса" и Филиппе Коутиньо из "Барселоны".
Обретя могущественных владельцев из Саудовской Аравии, "Ньюкасл" обещает стать одним из самых активных клубов на трансферном рынке в январе.
Однако Агбонлахор не думает, что "сорокам" следует сразу же начать сорить деньгам. Габриэль видит пару классных игроков, доступных по привлекательной цене.
"Я бы пригласил кого-нибудь вроде Рэмси. Он остается хорошим игроком, но в данный момент у него не получается в "Ювентусе".
"Я бы нацелился на игроков, за которых не нужно платить безумные деньги. Также я бы взял Коутиньо — напрашивается аналогия с "Манчестер Сити", который после смены владельцев пригласил Робиньо".
"Коутиньо толком не заиграл в "Барселоне", и "Барселона" согласится на любые деньги — они до сих пор должны "Ливерпулю", не так ли?"
"Барселона" может сказать: "Погасите наш долг перед "Ливерпулем" и забирайте его!" — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
11.10.2021 12:00
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