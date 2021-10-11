Агбонлахор советует "Ньюкаслу" купить Рэмси и Коутиньо

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал "Ньюкаслу" начать перестройку с покупки полузащитников Аарона Рэмси из "Ювентуса" и Филиппе Коутиньо из "Барселоны".

Обретя могущественных владельцев из Саудовской Аравии, "Ньюкасл" обещает стать одним из самых активных клубов на трансферном рынке в январе.



Однако Агбонлахор не думает, что "сорокам" следует сразу же начать сорить деньгам. Габриэль видит пару классных игроков, доступных по привлекательной цене.



"Я бы пригласил кого-нибудь вроде Рэмси. Он остается хорошим игроком, но в данный момент у него не получается в "Ювентусе".



"Я бы нацелился на игроков, за которых не нужно платить безумные деньги. Также я бы взял Коутиньо — напрашивается аналогия с "Манчестер Сити", который после смены владельцев пригласил Робиньо".



"Коутиньо толком не заиграл в "Барселоне", и "Барселона" согласится на любые деньги — они до сих пор должны "Ливерпулю", не так ли?"



"Барселона" может сказать: "Погасите наш долг перед "Ливерпулем" и забирайте его!" — сообщил Агбонлахор talkSPORT.