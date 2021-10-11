Резервы клубов Премьер-Лиги не пустят в Футбольную Лигу

Рик Пэрри Президент Футбольной Лиги Рик Пэрри исключил допуск резервных команд клубов Премьер-Лиги в пирамиду английских лиг.

Вот уже много лет ведутся разговоры, что турниру резервных команд Премьер-Лиги не хватает соревновательного духа, и это мешает развитию молодых игроков.

Существует предложение, одним из сторонников которого является главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, допустить резервы клубов Премьер-Лиги к участию в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиги Два, однако Пэрри уверен, что этого не случится.

"Независимо от моего мнения, это не то, по поводу чего наши клубы испытывают хоть какой-нибудь энтузиазм".

"Ранее уже были подобные попытки. (Бывшие боссы FA) Грег Дайк пытался, Грег Кларк пытался, но я сразу сказал: "Это не обсуждается, этому не бывать".

"Если честно, этот вопрос даже не стоит на повестке дня. Я довольно много общаюсь насчет новых непредвзятых идей, нового мышления, но идея насчет допуска резервных команд сюда не укладывается".

"Сила Футбольной Лиги в том, что каждый из наших клубов является сердцем общества. Наши клубу уделяют взаимодействию с обществом почти столько же внимания, как и первой команде".

"В случае с резервными командами это просто невозможно воспроизвести. Если вы это предлагаете, вы не понимаете суть пирамиды", — цитирует Пэрри Sky Sports.


Метки Премьер-Лига, Пэрри, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 11.10.2021 12:03 # chr1s8rown
    Обоссал лысого хуесоса из мочестора

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  2. tursa 11.10.2021 12:00 # tursa
    полностью согласен, получится неразбериха с резервами и их выходами по пирамиде, так как за резевр по сути может играть и основа, и будут туда сюда регать игроков

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  3. bes-ter 11.10.2021 11:02 # bes-ter
    Правильное решение, условный МанСити 2 быстро выйдут в премьер Лигу и начнется ерунда с зоной ЛЧ или Европы, так как клубы с одним владельцем не могут принимать участие в одном турнире

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