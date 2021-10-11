Резервы клубов Премьер-Лиги не пустят в Футбольную Лигу

Президент Футбольной Лиги Рик Пэрри исключил допуск резервных команд клубов Премьер-Лиги в пирамиду английских лиг.

Вот уже много лет ведутся разговоры, что турниру резервных команд Премьер-Лиги не хватает соревновательного духа, и это мешает развитию молодых игроков.



Существует предложение, одним из сторонников которого является главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, допустить резервы клубов Премьер-Лиги к участию в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиги Два, однако Пэрри уверен, что этого не случится.



"Независимо от моего мнения, это не то, по поводу чего наши клубы испытывают хоть какой-нибудь энтузиазм".



"Ранее уже были подобные попытки. (Бывшие боссы FA) Грег Дайк пытался, Грег Кларк пытался, но я сразу сказал: "Это не обсуждается, этому не бывать".



"Если честно, этот вопрос даже не стоит на повестке дня. Я довольно много общаюсь насчет новых непредвзятых идей, нового мышления, но идея насчет допуска резервных команд сюда не укладывается".



"Сила Футбольной Лиги в том, что каждый из наших клубов является сердцем общества. Наши клубу уделяют взаимодействию с обществом почти столько же внимания, как и первой команде".



"В случае с резервными командами это просто невозможно воспроизвести. Если вы это предлагаете, вы не понимаете суть пирамиды", — цитирует Пэрри Sky Sports.