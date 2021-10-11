Паратичи: "Кейн любит "Тоттенхэм"
Технический директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи заявил, что нападающий Харри Кейн не разлюбил клуб после случившегося летом.
На старте нового сезона Кейн выглядит несчастным и опустошенным. Кажется, Харри до сих пор тяжело переживает то, что "Тоттенхэм" не отпустил его в "Манчестер Сити".
Однако "шпоры" не жалеют о своем решении заблокировать трансфер Кейна, и Паратичи предпочел бы не возвращаться к этой теме.
"Харри Кейн любит "Тоттенхэм". Мы решили сохранить Харри минувшим летом, чтобы начать перестройку, и мы довольны своим решением".
"Нет необходимости для каких-то новых разговоров насчет Харри. Он умеет выражать свое чувство принадлежности к "Тоттенхэму", — цитирует Паратичи The Sun.
11.10.2021 10:00
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