Месси не назвал "Ливерпуль" среди конкурентов ПСЖ по Лиге Чемпионов

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не рассматривает "Ливерпуль" в качестве конкурента своей команды в борьбе за победу в Лиге Чемпионов.

После такой впечатляющей трансферной кампании, которую ПСЖ провел минувшим летом, парижане многими называются фаворитом на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.



Однако Месси предупреждает, что ПСЖ столкнется с суровой конкуренцией, называя среди главных соперников своей команды трех представителей Премьер-Лиги.



"Это правда, что ПСЖ находится в центре внимания, но есть и другие очень сильные команды. Команды вроде "Челси", команды из Манчестера ("Сити" и "Юнайтед"), всегда реагирующий "Реал", "Интер", "Бавария", — сообщил Месси L'Equipe.