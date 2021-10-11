Месси не назвал "Ливерпуль" среди конкурентов ПСЖ по Лиге Чемпионов
Нападающий ПСЖ Лионель Месси не рассматривает "Ливерпуль" в качестве конкурента своей команды в борьбе за победу в Лиге Чемпионов.
После такой впечатляющей трансферной кампании, которую ПСЖ провел минувшим летом, парижане многими называются фаворитом на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.
Однако Месси предупреждает, что ПСЖ столкнется с суровой конкуренцией, называя среди главных соперников своей команды трех представителей Премьер-Лиги.
"Это правда, что ПСЖ находится в центре внимания, но есть и другие очень сильные команды. Команды вроде "Челси", команды из Манчестера ("Сити" и "Юнайтед"), всегда реагирующий "Реал", "Интер", "Бавария", — сообщил Месси L'Equipe.
11.10.2021 09:00
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Последние комментарии:
в финале Ливерпуль и кто-то из списка. Бавария скорее всего
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))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Да просто Ливерпуль даже не обсуждается, это само собой. Он это и имел ввиду.
А так новость халтурная. Высосанная из пальца.
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Бомбит Лионеля до сих пор от полуфинала ЛЧ 2019
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Нассал на портовых
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Просто у него такая большая травма осталась, после того поражения, что он боится называть названия клуба вслух.
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Гном в очередной раз обоссал портовую помойку, на этот раз с Эйфелевой башни.
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Кек, не забыл полуфинал
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Ну Интер и Юнайтед это конечно топ кволити претенденты, ога
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Мега-новость, просто журналистское дно.
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это как японцы боятся цифру 4
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Месси? А кто такая Месси?
А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?
А мы со всей командой, возьмем да и припремся к Месси!
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Неймар кажись тоже не видео, в тот год, когда лфк взял лч)
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Может просто назвал что пришло в голову, а может вспомнил как хендо засунул ему огромный болт ориги
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