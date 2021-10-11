Месси не назвал "Ливерпуль" среди конкурентов ПСЖ по Лиге Чемпионов

Лионель Месси и Неймар Нападающий ПСЖ Лионель Месси не рассматривает "Ливерпуль" в качестве конкурента своей команды в борьбе за победу в Лиге Чемпионов.

После такой впечатляющей трансферной кампании, которую ПСЖ провел минувшим летом, парижане многими называются фаворитом на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

Однако Месси предупреждает, что ПСЖ столкнется с суровой конкуренцией, называя среди главных соперников своей команды трех представителей Премьер-Лиги.

"Это правда, что ПСЖ находится в центре внимания, но есть и другие очень сильные команды. Команды вроде "Челси", команды из Манчестера ("Сити" и "Юнайтед"), всегда реагирующий "Реал", "Интер", "Бавария", — сообщил Месси L'Equipe.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Месси, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 11.10.2021 10:50 # vals1702
    в финале Ливерпуль и кто-то из списка. Бавария скорее всего

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  2. mrsimph 11.10.2021 10:19 # mrsimph
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  3. dnssda 11.10.2021 10:00 # dnssda
    Да просто Ливерпуль даже не обсуждается, это само собой. Он это и имел ввиду.
    А так новость халтурная. Высосанная из пальца.

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  4. sausage 11.10.2021 10:00 # sausage
    Бомбит Лионеля до сих пор от полуфинала ЛЧ 2019

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  5. bluehonorcfc9 11.10.2021 09:40 # bluehonorcfc9
    Нассал на портовых

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  6. ignatik 11.10.2021 09:36 # ignatik
    Просто у него такая большая травма осталась, после того поражения, что он боится называть названия клуба вслух.

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  7. chop 11.10.2021 09:34 # chop
    Гном в очередной раз обоссал портовую помойку, на этот раз с Эйфелевой башни.

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  8. ilovemanutd 11.10.2021 09:28 # ilovemanutd
    Кек, не забыл полуфинал

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  9. mcferson 11.10.2021 09:23 # mcferson
    Ну Интер и Юнайтед это конечно топ кволити претенденты, ога

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  10. vyrentz 11.10.2021 09:22 # vyrentz
    Мега-новость, просто журналистское дно.

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  11. rah 11.10.2021 09:16 # rah
    это как японцы боятся цифру 4

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  12. zaeba1l 11.10.2021 09:11 # zaeba1l
    Месси? А кто такая Месси?
    А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?
    А мы со всей командой, возьмем да и припремся к Месси!

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  13. gerrard08 11.10.2021 09:07 # gerrard08
    Неймар кажись тоже не видео, в тот год, когда лфк взял лч)

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  14. tursa 11.10.2021 09:05 # tursa
    Может просто назвал что пришло в голову, а может вспомнил как хендо засунул ему огромный болт ориги

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