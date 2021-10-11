Далглиш не удивлен, что Джеррарда сватают в "Ньюкасл"

Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш заявил, что не удивлен слухами, сватающими главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда в "Ньюкасл".

Согласно слухам, 41-летний Джеррард — один из кандидатов, рассматриваемых новыми владельцами "Ньюкасла" на замену Стиву Брюсу.



Далглиша этим совершенно не удивлен, учитывая успехи Джеррарда в Глазго, однако Кенни уверен, что Стивен будет думать только о "Рейнджерс" до тех пор, пока не получит предложение о другой работе.



"Я не удивлен, что Стивена Джеррарда сватают в "Ньюкасл". Но прежде всего стоит сказать, что прямо сейчас их главным тренером является Стив Брюс, и все мы должны уважать это".



"Спекуляции зашкаливают с момента, как их клуб обрел новых владельцев из Саудовской Аравии. Я был бы ошеломлен, если бы главный тренер "Рейнджерс" не назывался среди имен, о которых они думают".



"Фанаты "Ньюкасла" испытывают восторг по поводу будущего. У них появилось реальное ощущение оптимизма после всех этих лет при предыдущем владельце Майке Эшли".



"Удастся ли им заполучить Стивена Джеррарда? Он великолепен в "Рейнджерс". Он выиграл первый для своего клуба титул шотландской Премьер-Лиги за 10 лет, когда казалось, что "Селтик" в 10-й раз подряд станет чемпионом".



"Также он сделал большие шаги в Европе. Поэтому его и сватают в "Ньюкасл". Но прямо сейчас Стивен не будет обращать внимание на то, что происходит на "Сент-Джеймс Парк".



"Он будет сосредоточен только на "Рейнджерс", и в субботу их ждет важнейший матч против "Хартс". Они победили "Хибс" на "Айброксе" на прошлой неделе и будут решительно настроены сделать дубль против клубов из Эдинбурга, которые оба хорошо начали сезон", — сообщил Далглиш Sunday Post.