Далглиш не удивлен, что Джеррарда сватают в "Ньюкасл"

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш заявил, что не удивлен слухами, сватающими главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда в "Ньюкасл".

Согласно слухам, 41-летний Джеррард — один из кандидатов, рассматриваемых новыми владельцами "Ньюкасла" на замену Стиву Брюсу.

Далглиша этим совершенно не удивлен, учитывая успехи Джеррарда в Глазго, однако Кенни уверен, что Стивен будет думать только о "Рейнджерс" до тех пор, пока не получит предложение о другой работе.

"Я не удивлен, что Стивена Джеррарда сватают в "Ньюкасл". Но прежде всего стоит сказать, что прямо сейчас их главным тренером является Стив Брюс, и все мы должны уважать это".

"Спекуляции зашкаливают с момента, как их клуб обрел новых владельцев из Саудовской Аравии. Я был бы ошеломлен, если бы главный тренер "Рейнджерс" не назывался среди имен, о которых они думают".

"Фанаты "Ньюкасла" испытывают восторг по поводу будущего. У них появилось реальное ощущение оптимизма после всех этих лет при предыдущем владельце Майке Эшли".

"Удастся ли им заполучить Стивена Джеррарда? Он великолепен в "Рейнджерс". Он выиграл первый для своего клуба титул шотландской Премьер-Лиги за 10 лет, когда казалось, что "Селтик" в 10-й раз подряд станет чемпионом".

"Также он сделал большие шаги в Европе. Поэтому его и сватают в "Ньюкасл". Но прямо сейчас Стивен не будет обращать внимание на то, что происходит на "Сент-Джеймс Парк".

"Он будет сосредоточен только на "Рейнджерс", и в субботу их ждет важнейший матч против "Хартс". Они победили "Хибс" на "Айброксе" на прошлой неделе и будут решительно настроены сделать дубль против клубов из Эдинбурга, которые оба хорошо начали сезон", — сообщил Далглиш Sunday Post.


Метки Далглиш, Джеррард, Ньюкасл, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. chop 11.10.2021 07:40 # chop
    Куколд чирорт и Нукасл созданы друг для друга - у обоих нет медалек АПЛ.

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  2. mrjingles 11.10.2021 07:32 # mrjingles
    Лоол, успехи в Европе. Ходил на матч Уфа-Рейнджерс, там две КК получили Флэнэган и ещё кто то, но Уфа настолько импотентна, что не вытянули даже при большинстве. На Стиви Джи посмотрел вживую хоть

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  3. zaeba1l 11.10.2021 07:29 # zaeba1l
    Ждем Кэпа на Энфилде после ухода Клоппа.

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  4. electric 11.10.2021 07:17 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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