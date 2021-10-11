Далглиш не удивлен, что Джеррарда сватают в "Ньюкасл"
Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш заявил, что не удивлен слухами, сватающими главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда в "Ньюкасл".
Согласно слухам, 41-летний Джеррард — один из кандидатов, рассматриваемых новыми владельцами "Ньюкасла" на замену Стиву Брюсу.
Далглиша этим совершенно не удивлен, учитывая успехи Джеррарда в Глазго, однако Кенни уверен, что Стивен будет думать только о "Рейнджерс" до тех пор, пока не получит предложение о другой работе.
"Я не удивлен, что Стивена Джеррарда сватают в "Ньюкасл". Но прежде всего стоит сказать, что прямо сейчас их главным тренером является Стив Брюс, и все мы должны уважать это".
"Спекуляции зашкаливают с момента, как их клуб обрел новых владельцев из Саудовской Аравии. Я был бы ошеломлен, если бы главный тренер "Рейнджерс" не назывался среди имен, о которых они думают".
"Фанаты "Ньюкасла" испытывают восторг по поводу будущего. У них появилось реальное ощущение оптимизма после всех этих лет при предыдущем владельце Майке Эшли".
"Удастся ли им заполучить Стивена Джеррарда? Он великолепен в "Рейнджерс". Он выиграл первый для своего клуба титул шотландской Премьер-Лиги за 10 лет, когда казалось, что "Селтик" в 10-й раз подряд станет чемпионом".
"Также он сделал большие шаги в Европе. Поэтому его и сватают в "Ньюкасл". Но прямо сейчас Стивен не будет обращать внимание на то, что происходит на "Сент-Джеймс Парк".
"Он будет сосредоточен только на "Рейнджерс", и в субботу их ждет важнейший матч против "Хартс". Они победили "Хибс" на "Айброксе" на прошлой неделе и будут решительно настроены сделать дубль против клубов из Эдинбурга, которые оба хорошо начали сезон", — сообщил Далглиш Sunday Post.
11.10.2021 08:00
Просмотров: 658
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Куколд чирорт и Нукасл созданы друг для друга - у обоих нет медалек АПЛ.
(ответить)
Лоол, успехи в Европе. Ходил на матч Уфа-Рейнджерс, там две КК получили Флэнэган и ещё кто то, но Уфа настолько импотентна, что не вытянули даже при большинстве. На Стиви Джи посмотрел вживую хоть
(ответить)
Ждем Кэпа на Энфилде после ухода Клоппа.
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий