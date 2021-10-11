Скоулз не понимает, почему Погба может захотеть уйти из МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что не понимает, почему полузащитник Поль Погба может захотеть уйти от "красных дьяволов".

Как известно, Погба до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт и может уйти от "Юнайтед" свободным агентом второй раз за карьеру.



Однако Скоулз не понимает, как какое-то другое место может показаться Погба привлекательнее, нежели Премьер-Лига.



"Я не представляю, почему он может захотеть уйти отсюда. Почему он может захотеть покинуть Англию?"



"Посмотрите на "Реал" — испанская лига в руинах. В "Реале", "Барселоне" творится абсолютный беспорядок".



"ПСЖ мог бы быть вариантом, но Англия — лучшее место сейчас. Ты смотришь на первые четыре команды и видишь, что все лучшие игроки и лучшие тренеры там, так откуда у тебя возьмется желание уйти?"



"Однако это зависит от клуба. Если клуб хочет сохранить его, то замечательно. Если нет, мы скажем до свидания", — цитирует Скоулза The Sun.