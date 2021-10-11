Салах: недооцененная звезда Премьер-Лиги

Предлагаем вашему вниманию рассказ о нападающем Мохамеде Салахе, который, несмотря на все свои достижения, далеко не каждого убедил в том, что достоин называться легендой "Ливерпуля".

Не во всех голах нужно искать ошибки защитников. Некоторые вещи исполнены так хорошо, что помешать им почти невозможно. Гол Салаха в ворота "Манчестер Сити" был из таких. Забить такой мяч в Премьер-Лиге способны единицы, но Мохамед берет не только качеством, но и количеством.



В нынешнем сезоне на счету форварда "Ливерпуля" уже шесть голов и три голевые передачи в рамках чемпионата. Салах с начала кампании успел достичь показателя в 100 голов за карьеру в Премьер-Лиге, а также достиг сотни в футболке "Ливерпуля". Никто не делал этого быстрее в составе мерсисайдского клуба, где Салах делает серьезную заявку на место в числе лучших игроков в истории.



Или нет?



Наверное, если просто взять показатели Салаха, то оспаривать его место среди лучших будет глупо. Он — самый эффективный нападающий "Ливерпуля" за все время существования Премьер-Лиги. Салах, в отличие от Фаулера, Оуэна, Торреса и Суареса, также выиграл Премьер-Лигу и стал победителем Лиги Чемпионов. Но другое дело — эмоциональное восприятие игрока болельщиками, и тут все не так просто.



Салаха в Ливерпуле любят, но не факт, что любят так же сильно, как и предыдущих героев атаки. С Фаулером, воспитанным клубом и получившим прозвище "Бог", конкурировать бессмысленно. Оуэн свое наследие испортил переходом в "Манчестер Юнайтед", хотя и с первых дней проигрывал Фаулеру. Реальные конкуренты для Салаха — это Торрес с Суаресом.



В конце сентября экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч написал колонку, в которой предположил, что среди фанатов Торрес и Суарес по-прежнему имеют более культовый статус. Крауч разбираться с причинами не стал, но в студии радиостанции talkSPORT тему развили, спросив мнение самих болельщиков. Понимая, что по достижениям Салах обходит Суареса, те все-таки предлагали уходить от сравнений и признавать всех на одном уровне.



Возможно, Торреса Крауч подтянул, как бывшего партнера по команде. Бесспорно, что появление Фернандо изначально вызвало на "Энфилде" больший восторг, чем даже первый сезон Салаха. На восприятие влияет время. Торрес был первым за несколько лет нападающим топ-уровня в "Ливерпуле". В сезоне 2007/08 он забил в чемпионате 24 гола и казался тем самым элементом, которого не хватает Рафаэлю Бенитесу, чтобы бороться за чемпионство. Цели "Ливерпуль" не достиг, Торрес посреди сезона 2010/11 улетел в "Челси", но свою сентиментальность к испанцу болельщики сохранили. Он произвел впечатление в нужный момент, хотя по прошествии времени конкурентом для Салаха не является.



Суарес или Салах? Как ни странно, но в этом вопросе чувства некоторых болельщиков склоняют их к уругвайцу. На примере этого противопоставления также можно понять, почему Салах не получает максимального признания на уровне Премьер-Лиги. С момента перехода Мохамеда в "Ливерпуль" никто не забил в чемпионате больше мячей (он также отдал 39 голевых передач), но по-настоящему лучшим его называют только в те моменты, когда конкуренты берут паузу. Серхио Агуэро ушел, Харри Кейн не забивает, Кевин Де Брюйне не разогнался, и Салах на время стал лучшим для всех экспертов.



У Суареса был феноменальный сезон 2013/14, когда он забил 31 мяч, но этот результат Салах перебил сразу же. Салах более эффективен в больших матчах, и он, в отличие от Суареса, чемпионом Англии стал, а не остановился в шаге от награды. Египтянин забивает на протяжении пяти сезонов, в том числе в Лиге Чемпионов, в то время как Суарес после единственной мощной кампании попросил о трансфере и отправился в "Барселону".



В Ливерпуле Суарес вызывал больше эмоций. Он пришел в слабейший за многие годы "Ливерпуль" и сильно выделялся на общем уровне команды. Не полюбить игрока такого уровня было сложно, а все скандалы вокруг Суареса только укрепляли внутреннюю поддержку к Луису. Он играл, как дикий зверь — не в ритме команды и соперника, а по своим правилам, в чем бы это ни выражалось. Суарес породил культ в "Ливерпуле" и Премьер-Лиге, хотя отыграл здесь не так много. Стал образом игрока, которого не устраивает посредственность команды и который пытается почти в одиночку вернуть ее на вершину.



Салах в свой первый сезон превзошел самые смелые ожидания, а "Ливерпуль" дошел до финала Лиги Чемпионов. Но это уже была команда Юргена Клоппа, который провел во главе мерсисайдцев два года. Немец стал центровой фигурой возрождения, а команда с первых дней приобрела статус тренерской. Стиль "Ливерпуля" был узнаваем, а его прогресс — ожидаемым. Руководство и менеджер работали в одном направлении, и Салах, как бы он ни удивлял, стал частью процесса, а не "дикарем", поднявшим шум в бесперспективной глуши.



Мохамед играет за гораздо более сильный и отрепетированный "Ливерпуль", и его таланты всегда вписаны в командную работу. Он даже не центрфорвард, а правый вингер, являющийся не финальной точкой в атаке, а частью прославленного "атакующего трио". На уровне личности у него нет наглости Суареса — в штрафной соперника он "ныряет" уверенно, но тихо.



Салах умеет забивать яркие индивидуальные голы, но его, в отличие от Суареса, индивидуальностью не считают. Когда говорят о футболистах других клубов, то Кейн побеждает за счет того, что представляет более слабую команду и является местным. Агуэро был впереди, потому что забивал слишком долго и также был ярко выраженным центральным нападающим.



Странно или нет, но люди по-прежнему сомневаются в том, что Салах будет настолько хорош в любой другой команде. Он — игрок Клоппа и "Ливерпуля".



С последним могут возникнуть вопросы, если в ближайшее время клуб не подпишет с Салахом новый контракт. Его нынешнее соглашение истекает в 2023 году. Продлить египтянина на "Энфилде" хотят, но перед "Ливерпулем" стоит большой вопрос. Стоит ли портить зарплатную ведомость ради Салаха? В этом году клуб переподписал Виргила Ван Дейка, сделав того самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля" с зарплатой в 200 тысяч фунтов. Конечно, Салаху предложат больше, но слухи о том, что агент форварда запрашивает 500, настораживают. Даже 350 тысяч фунтов будут большой разницей, и прежде "Ливерпуль" не заступал на эту территорию. Никто из игроков команды не попросит столько же, но ожидания по повышению зарплат последуют.



Переговоры затягиваются, но "Ливерпуль" может быть уверен в том, что Салах не повторит историю Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга в "Арсенале". Мохамед выглядит мотивированным, в 29 он имеет еще несколько лет на топ-уровне. Он может не вызывать тех же эмоций у болельщиков, что и Луис Суарес, но цифры не врут, и каждый в Ливерпуле знает: заменить такого игрока будет очень сложно. Салаха не нужно проверять в других клубах, потому что он уже нашел свое место.



Иван Громиков специально для FAPL.ru