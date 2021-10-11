Варан травмировался в финале Лиги Наций

Рафаэль Варан Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан получил травму в матче за сборную Франции.

Сыграв все 90 минут против Бельгии в минувший четверг, Варан вышел в стартовом составе французской сборной и на воскресный финал Лиги Наций против Испании.

Однако незадолго до перерыва Варан получил травму и был заменен на Дайо Упамекано. Позже Рафаэль был замечен с приложенным к правому бедру пакетом льда.

Как отмечает Sky Sports, экс-защитник "Реала" мог получить мышечное повреждение во время бега.

Ситуация для "Юнайтед" усугубляется тем, что прямо сейчас в лазарете находится и основной партнер Варана по центру обороны Харри Магуайр, которого беспокоит икроножная мышца.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед, сборная Франций, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 188



Поиск: