Варан травмировался в финале Лиги Наций

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан получил травму в матче за сборную Франции.

Сыграв все 90 минут против Бельгии в минувший четверг, Варан вышел в стартовом составе французской сборной и на воскресный финал Лиги Наций против Испании.



Однако незадолго до перерыва Варан получил травму и был заменен на Дайо Упамекано. Позже Рафаэль был замечен с приложенным к правому бедру пакетом льда.



Как отмечает Sky Sports, экс-защитник "Реала" мог получить мышечное повреждение во время бега.



Ситуация для "Юнайтед" усугубляется тем, что прямо сейчас в лазарете находится и основной партнер Варана по центру обороны Харри Магуайр, которого беспокоит икроножная мышца.