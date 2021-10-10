Ферран Торрес: "Я считаю себя вингером"
Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес рассказал, с какой позицией связывает свое будущее.
За последние месяцы главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно использовал Торреса в качестве нападающего и даже говорил, что Ферран может стать заменой Серхио Агуэро.
21-летний испанец рад быть полезным для команды, но все же основную позицию менять не собирается.
"Я считаю себя вингером — там я демонстрирую наибольший потенциал, но играть нападающего тоже хорошо".
"Самое важное для меня — играть, и чем больше позиций ты можешь закрыть, тем лучше", — цитирует Торреса Manchester Evening News.
10.10.2021 23:00
Просмотров: 271
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Говно
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий