Эшли отметил продажу "Ньюкасла" попойкой в баре

Майк Эшли Майк Эшли устроил пятичасовую попойку в баре по поводу продажи "Ньюкасла", которым он владел 14 лет.

В минувший четверг Премьер-Лига одобрила сделку Эшли с Суверенным фондом Саудовской Аравии стоимостью 305 миллионов фунтов.

Как стало известно The Sun, отмечать эту сделку босс Sports Direct вместе с пятью своими друзьями отправился в паб Kings Arms в лондонском квартале Сохо.

Эшли с друзьями налегали на алкогольные напитки, покинув заведение около 11 часов вечера. Но и здесь Майк показал свою расчетливость, оставив официантке аж 5 фунтов чаевых.


Метки Ньюкасл, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2021 22:00

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  1. hammersmith 10.10.2021 22:14 # hammersmith
    хохол хрюкает Эшли отмечает

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  2. warham 10.10.2021 22:10 # warham
    Неудивительно что у бухарей ничего в жизни путного не получается.

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