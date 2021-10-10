Эшли отметил продажу "Ньюкасла" попойкой в баре
Майк Эшли устроил пятичасовую попойку в баре по поводу продажи "Ньюкасла", которым он владел 14 лет.
В минувший четверг Премьер-Лига одобрила сделку Эшли с Суверенным фондом Саудовской Аравии стоимостью 305 миллионов фунтов.
Как стало известно The Sun, отмечать эту сделку босс Sports Direct вместе с пятью своими друзьями отправился в паб Kings Arms в лондонском квартале Сохо.
Эшли с друзьями налегали на алкогольные напитки, покинув заведение около 11 часов вечера. Но и здесь Майк показал свою расчетливость, оставив официантке аж 5 фунтов чаевых.
10.10.2021 22:00
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хохол хрюкает Эшли отмечает
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Неудивительно что у бухарей ничего в жизни путного не получается.
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