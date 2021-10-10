Эшли отметил продажу "Ньюкасла" попойкой в баре

Майк Эшли устроил пятичасовую попойку в баре по поводу продажи "Ньюкасла", которым он владел 14 лет.



В минувший четверг Премьер-Лига одобрила сделку Эшли с Суверенным фондом Саудовской Аравии стоимостью 305 миллионов фунтов.



Как стало известно The Sun, отмечать эту сделку босс Sports Direct вместе с пятью своими друзьями отправился в паб Kings Arms в лондонском квартале Сохо.



Эшли с друзьями налегали на алкогольные напитки, покинув заведение около 11 часов вечера. Но и здесь Майк показал свою расчетливость, оставив официантке аж 5 фунтов чаевых.