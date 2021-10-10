Бенитес не вернется в "Ньюкасл"

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес не оставит свой клуб ради возвращения в "Ньюкасл".

В данный момент новые владельцы "Ньюкасла" находятся в поисках замены Стиву Брюсу, чье увольнение, как ожидается, будет подтверждено со дня на день.



Учитывая свой послужной список и свои достижения в футболе, Бенитес видится почти идеальным кандидатом для амбициозных инвесторов из Саудовской Аравии. Рафаэль уже работал на "Сент-Джеймс Парк" и остается в прекрасных отношения с фанатами клуба, а также знаком с директором "сорок" Амандой Стейвли.



Однако проблема в том, что Бенитес только минувшим летом взялся за другой амбициозный проект, заключив трехлетний контракт с "Эвертоном". И Daily Mail утверждает, что Рафаэль не бросит "ирисок", особенно после весьма убедительного начала сезона.



Издание добавляет, что на радаре у "Ньюкасла" много других специалистов, включая Люсьена Фавра, Брендана Роджерса и Стивена Джеррарда.