Ван Дейк объяснил, почему Холанда так сложно сдержать

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил, почему против нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда так сложно играть.

Ван Дейк и Холанд неоднократно противостояли друг другу, в том числе на уровне сборных, и Виргил смог на себе почувствовать, почему 21-летнего норвежца считают образцом современного форварда.



"Холанд — особенный нападающий, потому что он так силен, так быстр. Он обладает всеми атрибутами, чтобы сделать жизнь защитника очень сложной".



"Впервые я играл против него, когда он приезжал на "Энфилд". Он выступал за "Ред Булл", и он забил гол, подставив ногу".



"Как вы знаете, в выездном матче ему отличиться не удалось. Его заменили на 65-й минуте или около того, однако это было очень тяжело. Он очень быстрый, агрессивный, очень напористый", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.