Ван Дейк объяснил, почему Холанда так сложно сдержать
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк объяснил, почему против нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда так сложно играть.
Ван Дейк и Холанд неоднократно противостояли друг другу, в том числе на уровне сборных, и Виргил смог на себе почувствовать, почему 21-летнего норвежца считают образцом современного форварда.
"Холанд — особенный нападающий, потому что он так силен, так быстр. Он обладает всеми атрибутами, чтобы сделать жизнь защитника очень сложной".
"Впервые я играл против него, когда он приезжал на "Энфилд". Он выступал за "Ред Булл", и он забил гол, подставив ногу".
"Как вы знаете, в выездном матче ему отличиться не удалось. Его заменили на 65-й минуте или около того, однако это было очень тяжело. Он очень быстрый, агрессивный, очень напористый", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.
10.10.2021 20:00
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Ладно Ваня, уговорил. Покупаем.
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