Саутгейт: "Санчо требуется время"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал фанатов "Манчестер Юнайтед" проявить терпение к вингеру Джейдону Санчо.

Накануне Санчо отметился двумя результативными передачами в победном для англичан матче против Андорры (0:5) в рамках отбора к ЧМ-2022.



Делать то же самое в "Юнайтед", куда он перешел минувшим летом из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов, у Джейдона пока не получается, однако Саутгейт не видит повода для беспокойства.



"Нам не нужно удивляться. В его жизни как молодого игрока произошли такие большие изменения: новая лига, новый клуб, другой стиль игры, другой тренировочный режим, возвращение в Манчестер, смена жилья. Это много".



"Поэтому ему требуется время. Однако против Андорры он показал многие из своих качеств, и я знаю, что он будет это делать и в клубе", — цитирует Саутгейта Manchester Evening News.