"Тоттенхэм" собирается сделать запрос насчет Поттера

"Тоттенхэм" уже задумывается о расставании с Нуну Эшпириту Санту, присмотрев на место своего главного тренера Грэма Поттера из "Брайтона".

Минувшим летом "Тоттенхэм" остановил свой выбор на Нуну во многом из-за отсутствия других вариантов — с Антонио Конте, Эриком Тен Хагом, Бренданом Роджерсом и Паулу Фонсенкой договориться не удалось в силу тех или иных причин.



Эшпириту Санту изначально не был популярным выбором среди фанатов, и старт нового сезона только укрепил опасения болельщиков. "Шпоры" играют в безликий футбол, а их результаты нестабильны.



Как утверждает Daily Star, "Тоттенхэм" уже присматривается к Поттеру как к замене для Нуну и планирует сделать запрос насчет Грэма в ближайшие месяцы.



На самом деле "шпоры" интересовались Поттером еще минувшим летом, до назначения Эшпириту Санту, однако запрошенная "Брайтоном" компенсация в 15 миллионов фунтов охладила пыл лондонского клуба.



Сообщается, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви является большим поклонником таланта 46-летнего Поттера, заслужившего репутацию одного из лучших молодых тренеров в Европе.



Финишируя при Поттере на 15-м и 16-м местах в Премьер-Лиге, сейчас "чайки" идут на шестой позиции и демонстрируют отличный по содержанию футбол.