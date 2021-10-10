Манчини: "Будет странно, если Жоржиньо не получит "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ожидает, что "Золотой мяч" в этом году достанется полузащитнику "Челси" Жоржиньо.

Выиграв Евро-2020 со своей сборной и Лигу Чемпионов со своим клубом, 29-летний Жоржиньо стал одним из фаворитов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.



По мнению Манчини, было бы логично отдать "Золотой мяч" Жоржиньо в следующем месяце. Любой другой сценарий показался бы Роберто "странным".



"На мой взгляд, Жоржиньо должен получить "Золотой мяч". Он выиграл все и очень заслуживает эту награду. Было бы странно увидеть иное", — цитирует Манчини Goal.