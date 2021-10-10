Манчини: "Будет странно, если Жоржиньо не получит "Золотой мяч"
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ожидает, что "Золотой мяч" в этом году достанется полузащитнику "Челси" Жоржиньо.
Выиграв Евро-2020 со своей сборной и Лигу Чемпионов со своим клубом, 29-летний Жоржиньо стал одним из фаворитов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.
По мнению Манчини, было бы логично отдать "Золотой мяч" Жоржиньо в следующем месяце. Любой другой сценарий показался бы Роберто "странным".
"На мой взгляд, Жоржиньо должен получить "Золотой мяч". Он выиграл все и очень заслуживает эту награду. Было бы странно увидеть иное", — цитирует Манчини Goal.
10.10.2021 17:00
Просмотров: 207
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гном получит очередной незаслуженный мячик
(ответить)
Какой жорхиньо тупой ПЕНСО ШИТИ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий