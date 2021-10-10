Мерсон не считает Бьелсу гением

Марсело Бьелса Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что не понимает, когда главного тренера "Лидса" Марсело Бьелсу называют "гением".

"Лидс" очаровал всех своим ярким футболом в прошлом сезоне, своем первом после возвращения в Премьер-Лигу.

Однако в новой кампании "белые" пока выступают неважно, лишь в прошлый уикенд одержав свою первую победу. Мерсон чувствует, что Бьелса просто не способен перестроить игру своей команды.

"Я никогда не понимал, почему некоторые люди используют ярлык "гений" в отношении Бьелсы".

"Не поймите меня неправильно — я думаю, он хорош, и я полностью уважаю мнение такого тренера топ-уровня, как Пеп Гвардиола, который не может остановиться, нахваливая босса "Лидса".

"Но я просто этого не понимаю. Это просто мое мнение, но тем не менее. Я не куплюсь на это".

"Лидс" уперся в стену, и Бьелсе нужно что-нибудь изменить. Думаю, проблема в том, что Бьелса не способен измениться. Думаю, у него нет "Плана Б", — сообщил Мерсон Daily Star.


Метки Бьелса, Лидс, Мерсон, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. xah 10.10.2021 16:18 # xah
    Мерсон и Фердинанд всех заеба

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  2. mancityman 10.10.2021 16:18 # mancityman
    Вечно сидящий на кортах ебалай

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  3. true-manc 10.10.2021 16:02 # true-manc
    единственный гений в АПЛ - это Пеп

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