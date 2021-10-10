Мерсон не считает Бьелсу гением

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что не понимает, когда главного тренера "Лидса" Марсело Бьелсу называют "гением".

"Лидс" очаровал всех своим ярким футболом в прошлом сезоне, своем первом после возвращения в Премьер-Лигу.



Однако в новой кампании "белые" пока выступают неважно, лишь в прошлый уикенд одержав свою первую победу. Мерсон чувствует, что Бьелса просто не способен перестроить игру своей команды.



"Я никогда не понимал, почему некоторые люди используют ярлык "гений" в отношении Бьелсы".



"Не поймите меня неправильно — я думаю, он хорош, и я полностью уважаю мнение такого тренера топ-уровня, как Пеп Гвардиола, который не может остановиться, нахваливая босса "Лидса".



"Но я просто этого не понимаю. Это просто мое мнение, но тем не менее. Я не куплюсь на это".



"Лидс" уперся в стену, и Бьелсе нужно что-нибудь изменить. Думаю, проблема в том, что Бьелса не способен измениться. Думаю, у него нет "Плана Б", — сообщил Мерсон Daily Star.