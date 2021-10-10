Четверть игроков Футбольной Лиги против вакцинации

Футбольная Лига Четверть игроков Футбольной Лиги по-прежнему не собираются проходить вакцинацию от коронавируса.

Согласно последним данным Футбольной Лиги, количество игроков, получивших две дозы вакцины от COVID-19, с августа выросло на 18 процентов — до 49 процентов.

Однако Daily Mail стало известно, что доля футболистов, которые не вакцинировались и даже не планируют этого делать, по-прежнему очень высока, снизившись с 30 до 25 процентов.

Вопреки распространенному мнению, многие игроки не верят ни в какие теории заговора, а просто считают, что ввиду возраста и хорошей физической подготовки болезнь не нанесет им большого ущерба.

Также футболисты встревожены новостями о побочных эффектах от вакцины.


Метки Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 206

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gandalf 10.10.2021 15:06 # gandalf
    Ща придет ковидоклоун муму1994 и начнет всех ивлами пугать)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: