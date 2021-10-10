Данни Блинд раскритиковал игру МЮ при Сульшере

Данни Блинд, отец бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинда, раскритиковал игру "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере.

По мнению Блинда-старшего, Сульшера так и не удалось превратить свой подбор игроков в команду. Дейли чувствует, что своих результатов "Юнайтед" добивается лишь за счет высокого индивидуального мастерства.



"Каков стиль этой команды? Каков его план? Именно этого не хватает при Сульшере".



"У них нет тактического плана. Их команда не способна подвергнуть давлению соперников вроде "Манчестер Сити".



"Это не всегда должен быть отчаянный прессинг, но мы не видим ни этого, ни чего-либо другого — вся игра "Юнайтед" строится на индивидуальных качествах игроков".



"У них есть эти качества, и часто это обеспечивает результат для команды, но это никогда не бывает командным результатом. Они выглядели неважно в ряде матчей. "Юнайтед" не удается доминировать — в этом вся проблема".



"Поведя в счете против "Эвертона", они стали поджидать соперника на своей половине поля. Они хотели забить на контратаке, но этого недостаточно для клуба вроде "Манчестер Юнайтед".



"Также стоит обратить внимание на их сложности после того, как "Эвертон" сравнял счет. Они почти ничего не создали".



"Их результаты недостаточно хороши. Они проиграли против "Янг Бойз", против "Вест Хэма" в кубке, против "Астон Виллы", и им повезло против "Вильярреала" благодаря мастерству Роналду. Матч против "Эвертона" — очередная ничья. Это нужно улучшить и можно улучшить", — цитирует Блинда-старшего Daily Mail.