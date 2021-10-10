Сарри хочет позвать Кепу в "Лацио"

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри хочет воссоединиться с голкипером "Челси" Кепой Аррисабалагой в Риме.

В единственный сезон работы Сарри на "Стэмфорд Бридж" Кепа провел 54 матча за "Челси" во всех соревнованиях и помог "синим" выиграть Лигу Европы.



Сейчас Кепа уже второй сезон является дублером для Эдуара Менди, что не соответствует статусу 26-летнего испанца как самого дорогого голкипера в мире.



Как утверждает Corriere dello Sport, Сарри хотел арендовать Кепу еще минувшим летом. Сделка оказалась невозможна, однако по окончании сезона "Лацио" будет готов предпринять вторую попытку.



Правда, чтобы переезд Кепы в Рим случился, "Челси" придется субсидировать минимум половину зарплаты экс-голкипера "Атлетика".