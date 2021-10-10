Чарли Адам советует Джеррарду отвергнуть "Ньюкасл"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Чарли Адам посоветовал главному тренеру "Рейнджерс" Стивену Джеррарду отвергнуть интерес "Ньюкасл".
На текущей неделе появилась информация, что Джеррард — одна из кандидатур, рассматриваемых новыми владельцами "Ньюкасла" на замену Стиву Брюсу.
Издание Daily Mail утверждало, что Джеррард заинтригован возможностью поработать со столь амбициозным клубом и что нынешний сезон в любом случае должен стать последним для Стивена в Глазго.
Адам понимает, чем "Ньюкасл" может показаться Джеррарду привлекательным, однако Чарли не верит, что Стивен бросит "Рейнджерс" посреди сезона.
"Ньюкасл" поддержал бы Стивена Джеррарда инвестициями. Он мог бы прийти и потратить 150 миллионов фунтов".
"Но думаю ли я, что он перейдет туда? Нет. Думаю, он закончит начатое в "Рейнджерс". У него хорошая работа, и он знает, что делает", — цитирует Адама Daily Mirror.
10.10.2021 11:00
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В Ньюкасл будет влито огромные средства, соответственно будут большие требования, начнется чехарда тренеров. Пока рано идти в касл
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Как будто его туда кто то позовёт. Хватит вестись на фантазии журналистов.
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