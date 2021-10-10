Чарли Адам советует Джеррарду отвергнуть "Ньюкасл"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Чарли Адам посоветовал главному тренеру "Рейнджерс" Стивену Джеррарду отвергнуть интерес "Ньюкасл".

На текущей неделе появилась информация, что Джеррард — одна из кандидатур, рассматриваемых новыми владельцами "Ньюкасла" на замену Стиву Брюсу.



Издание Daily Mail утверждало, что Джеррард заинтригован возможностью поработать со столь амбициозным клубом и что нынешний сезон в любом случае должен стать последним для Стивена в Глазго.



Адам понимает, чем "Ньюкасл" может показаться Джеррарду привлекательным, однако Чарли не верит, что Стивен бросит "Рейнджерс" посреди сезона.



"Ньюкасл" поддержал бы Стивена Джеррарда инвестициями. Он мог бы прийти и потратить 150 миллионов фунтов".



"Но думаю ли я, что он перейдет туда? Нет. Думаю, он закончит начатое в "Рейнджерс". У него хорошая работа, и он знает, что делает", — цитирует Адама Daily Mirror.