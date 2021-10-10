"Сити" надеется заполучить Холанда с помощью Puma

"Манчестер Сити" надеется, что Puma поможет клубу заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Грядущим летом Холанд может сменить не только клуб, но и персонального спонсора по бутсам, несмотря на то, что от действующего контракта Эрлинга с Nike остается два года.



Компания Puma, которая мечтает переманить 21-летнего норвежца, одновременно является и техническим спонсором "Сити".



Как утверждает Daily Star, Puma готова предложить Холанду четырехлетний контракт стоимостью 50 миллионов фунтов, и это может быть важным фактором при выборе Эрлингом нового клуба.