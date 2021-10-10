"Ливерпуль" хочет заключить предварительный контракт с Дембеле
"Ливерпуль" хочет подписать нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле свободным агентом.
Еще в прошлом сезоне к нападающим "Ливерпуля" Садио Мане и Роберто Фирмино появилось немало вопросов, что заставило "красных" задуматься об омоложении передней линии.
Из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" по-прежнему стеснен в финансах, однако спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс присмотрел идеальный вариант, нацелившись на Дембеле.
Контракт Усмана с "Барселоной" истекает в конце этого сезона, и "Ливерпуль" надеется заключить предварительное соглашение с 24-летним французом уже в январе, утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале.
На самом "Ливерпуль" давно интересуется Дембеле и хотел Усмана еще до переезда того на "Ноу Камп" в 2017 году. Главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником склонного к травмам игрока.
В борьбе за Дембеле, получающим 200 тысяч фунтов в неделю в "Барселоне", "Ливерпуль" может столкнуться с конкуренцией клубов вроде "Баварии", Ювентуса", "Манчестер Сити", "Челси" и, возможно, "Ньюкасла".
10.10.2021 09:00
Просмотров: 149
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Талант к футболу - потрясающий, как алмаз, но пока еще не бриллиант
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий